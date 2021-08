El Centro Cultural Morán lanzó Invierno independiente, un ciclo de cine online y gratuito

La programación incluye 10 largometrajes nacionales que podrán disfrutarse sin pagar costo alguno hasta el 11 de septiembre.

El Centro Cultural Morán lanzó Verano independiente, un ciclo de 10 películas nacionales que podrán verse online y gratuitas desde la web del centro hasta el 11 de septiembre, "Apoyamos la comunidad de productores y realizadores nacionales que durante estos tiempos difíciles afrontan el desafío de seguir generando cultura, por ello, mientras esperamos que el reencuentro presencial en sala sea seguro y cómodo, les proponemos un ciclo que incluye las realizaciones argentinas independientes más destacadas de la última década", expresaron desde el Morán en una gacetilla difundida a la prensa.

Programación completa

Beatriz Portinari. Un documental sobre Aurora Venturini, de Agustina Massa y Fernando Krapp

Sinopsis: A Aurora Venturini no le caben definiciones. Su vida es un compendio de varias vidas llenas de historias fascinantes, algunas reales y otras no. Escuchar hablar a Aurora a los 91 años es placentero: a pesar de ese cuerpo frágil con el que carga, su mente es jovial, audaz, irónica, y muy sagaz. No tiene paciencia, no parecen gustarle las cámaras, en realidad nada tecnológico parece agradarle: dice sin ninguna vergüenza que está esperando el día para destruir su computadora. Sus amigos y conocidos hablan de ella con admiración, y ¿cómo no hacerlo? Amiga de Eva Perón, alumna de Jean Paul Sartre, filósofa de La Sorbonne, escritora, autora de más de treinta títulos y ganadora del concurso literario de Página 12 a los ochenta y seis años. La vida de esta impactante mujer no parece real.

Cetáceos, de Florencia Percia

Sinopsis: Clara y Alejandro se mudan a una casa nueva, pocos días después él viaja por trabajo y ella se queda sola, rodeada de cajas cerradas. Ese desorden la impulsa a aceptar una serie de invitaciones azarosas que la alejarán del mundo cerrado y hermético en el que vive.

La casa de Argüello, de Valentina Llorens

Sinopsis: Valentina, hija de Fátima, nieta de Nelly y madre de Frida reconstruye frente a cámara la historia de su familia. Los huesos de su tío, desaparecido en la última dictadura militar, son encontrados y su restitución abre una herida. Valentina bucea en el doloroso pasado familiar a través de cuatro generaciones de mujeres, descubre nuevas capas, donde el dolor de lo vivido cobra una nueva forma.

La idea de un lago, de Milagros Mumenthaler

Sinopsis: Inés, una fotógrafa profesional, está decidida a terminar su nuevo libro antes de que nazca su hijo. La memoria, los recuerdos y este trabajo fotográfico nos llevan, una y otra vez, a un mismo lugar: la casa familiar en el sur de la Argentina. Se trata de un espacio que fue marcando la vida de Inés y forjando su personalidad a través de los años. La única foto que se conserva de ella junto a su padre fue hecha en este lugar cuando Inés apenas tenía dos años. Unos meses después de que esta foto fuese tomada el padre de Inés desaparecería víctima de la dictadura militar. Este recuerdo impreso es el punto de inicio y final de un rompecabezas construido con fragmentos de memoria donde descubrimos la relación de Inés con su madre, con su hermano y con ese paisaje que por su inmensidad enciende la imaginación.

La luz incidente, de Ariel Rotter

Sinopsis: Argentina, años 60. Desde el accidente, Luisa no ha podido rearmar su vida. Pero cuando un misterioso y seductor desconocido entra en su vida y le propone con vehemencia volver a empezar, Luisa se enfrenta con el duelo que venía intentando evitar.

Las muchachas, de Alejandra Marino

Sinopsis Las muchachas eran muy jóvenes cuando Eva las convocó para que trabajaran junto a ella. Un brillo les chispea en la mirada, es un destello que los años no apagaron. ¿Cómo decidieron cumplir la consigna de Eva cuando les pidió que dejaran sus hogares y familias? ¿A qué renunciaron cuando fueron a trabajar a los Hogares de Tránsito, donde se alojaban esas otras muchachas que apenas tenían nada? ¿Quiénes eran unas y las otras? Las muchachas recorrieron el país censando a cada mujer, formaron un partido inédito integrado solo por mujeres, el Partido Peronista Femenino. Ellas conocieron a Eva más allá del mito, revelan secretos y cuentan sus apasionadas militancias, iluminando la historia.

La muerte no existe y el amor tampoco, de Fernando Salem

Sinopsis: Emilia es invitada a regresar a su pueblo natal en la Patagonia para esparcir las cenizas de Andrea, su mejor amiga. Emilia pone en pausa toda su vida y viaja para la ceremonia. La nieve y el viento del sur son el escenario de un viaje al pasado en el que revive su amistad con Andrea, acompaña a su familia en el duelo y se reencuentra con Julián, su primer amor, quien acaba de ser padre. Emilia esparce las cenizas y con ellas dejara ir su pasado, su familia, el sur y también, al amor.

Los corroboradores, de Luis Bernardez

Sinopsis: Se cree que Los Corroboradores fueron una sociedad secreta porteña de inicios del SXX que se propuso copiar París en Buenos Aires. Pero hacia 1930 se perdieron sus rastros y se volvieron un mito. Suzanne, una periodista francesa, viaja a Buenos Aires a develar el secreto mejor guardado de la élite argentina que involucra a Carlos Pellegrini, Marcel Duchamp, Miguel Cané y Le Corbusier, entre otros.

Una banda de chicas, de Marilina Giménez

Sinopsis: “Cambié la música por la cámara”, dice Marilina Giménez cuando empieza a contar lo que fue su banda Yilet, un trío electro pop que formó en 2009. Desde ese registro autobiográfico, Una banda de chicas reconstruye su historia y se pregunta por el rol de la mujer en la música local. En ese trayecto por la noche porteña, las Yilet se encuentran con otras bandas que suman historia y contextualizan: hay músicas, siempre estuvieron, es el sistema comercial el que no las incluye. She Devils, Las Kellies, Kumbia Queers, Liers, Paula Maffía, Lucy Patané, Sathya, Chocolate Remix, Miss Bolivia, el retrato de la escena se compone en un escenario sobre el cual mujeres, lesbianas y trans muestran las peripecias (o las violencias) que soportan para seguir haciendo lo que quieren hacer: música.

(upa!) una pandemia argentina - lado A+B, de Camila Toker, Tamae Garateguy y Santiago Giralt

Sinopsis: upa! es una saga sobre la "cocina" del cine independiente argentino. (upa!) es una película hecha en aislamiento y pandemia en dos partes. ¿Como seguir haciendo películas en tiempos pandémicos? Ailén, Fernando y Nina preparan un viaje a Los Ángeles para vender su nuevo proyecto. La aparición del COVID-19 paraliza sus planes y los obliga a reinventarse en el aislamiento: mientras siguen buscando cómo hacer su proyecto norteamericano, Ailén convence a Nina y a Fernando de hacer una película de terror en plena pandemia.