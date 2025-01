Dolor en el cine por la muerte de un famoso actor argentino que llegó a Hollywood

Dolor en el cine por la muerte de un actor argentino que llegó a Hollywood.

El cine está de luto por la muerte de Marcelo Armand, famoso actor de doblaje argentino que triunfó en películas y series de Hollywood poniendo su voz para las versiones dobladas de decenas de producciones. El comunicado de la Asociación Argentina de Actores ante la abrupta muerte del hombre a los 56 años.

"Con profundo pesar despedimos a Marcelo Armand, destacado actor, actor de voz, locutor, director de doblaje y docente, con amplio reconocimiento en Argentina y toda Latinoamérica, por su trabajo en la rama del Doblaje y Actuación de Voz. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento. Marcelo nació el 14 de septiembre de 1968. Su vocación artística se manifestó a temprana edad, debutando a los 6 años en el Complejo Cultural General San Martín. Como actor de teatro, participó en obras como El patio de la morocha, El Rey Arturo, Nada es lo que parece, Un tal Servando Gómez, Fidela y El empréstito. También prestó su voz para la versión teatral de Lazy Town y trabajó en publicidad, participando en comerciales tanto nacionales como internacionales", remarcó la Asociación que hace pocos días perdió a su presidenta, la actriz Alejandra Darín.

Además, la Asociación hizo un repaso por los principales trabajos de Marcelo Armand como actor de doblaje y enumeró: "En el ámbito del doblaje y la actuación de voz, se convirtió en un referente, trabajando en importantes producciones internacionales de estudios como Disney, Marvel, Sony, Fox, MTV, VH1, Discovery Networks, BBC, Animal Planet, National Geographic y People & Arts. Entre sus múltiples trabajos como talento de voz destacan: El show de los Muppets, Las Chicas Superpoderosas, Ponyo y el secreto de la sirenita, El viaje de Chihiro, Garfield, Boogie el aceitoso, Mansión Foster, Evangelion, Art Attack, Power Rangers, Princesita Sofía, Betty Boop, Popeye el marino, Thor, Spiderman y Mortal Kombat Legends, entre otros".

"Su voz también quedó inmortalizada en una infinidad de películas y series, como Black Mirror, Harry Potter y las reliquias de la muerte, Harry Potter y el cáliz de fuego, Rambo IV, High School Musical 3, El Gran Lebowski, The Last of Us, The Walking Dead, SWAT, El show de Mr. Bean y Los increíbles. En el universo de los videojuegos, participó en títulos como Bloodborne, Warcraft III, Outriders, Los Pitufos: Los Juegos, Disney Infinity 2.0 y Marvel’s Iron Man VR", cerró ampliando el riquísimo currículum de trabajos del actor que partió de forma temprana a los 56 años.

Dolor en el cine nacional: Murió la actriz y presidenta de la Asociación de Actores Alejandra Darín

La actriz Alejandra Darín murió a los 62 años y fue despedida con tristeza por la Asociación Argentina de Actores y Actrices que presidía. Tenía medio siglo de trayectoria en teatro, cine y TV. Se destacó también por su incansable defensa de los derechos del colectivo artístico y su profunda sensibilidad social.

"Con inmenso desconsuelo despedimos a nuestra querida compañera Alejandra Darín, Presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Acompañamos a sus hijos Antonia y Fausto, a su hermano Ricardo, familiares y seres queridos, abrazándolos en este duro momento", escribieron desde la Asociación de Actores. "Por siempre, sus compañeras y compañeros del Consejo Integral agradeceremos su lucha, su compromiso inquebrantable y su entereza frente a cada adversidad. Alejandra fue un ejemplo de entrega, compañerismo, y amor por nuestra profesión y por las y los trabajadores de la cultura. En los momentos más complejos, supo defender con enorme valentía los valores de nuestro gremio", agregaron.