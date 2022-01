Destino Final tendrá una nueva película, a más de 20 años del inicio de la saga

La producción que revivirá el universo de Destino Final estará a cargo de Jon Watts, quien acaba de estrenar Spiderman: No Way Home y que pronto iniciará el rodaje de una nueva entrega de Los 4 fantásticos.

A más de 20 años del inicio de la saga, Destino Final tendrá una nueva película cuya producción estará a cargo de Jon Watts, quien dirigió la última trilogía de Spiderman para Marvel y que pronto iniciará el rodaje de una nueva entrega de Los 4 fantásticos, un desafío complejo dada la poca fama que tienen dichos héroes en la taquilla, las veces que llegaron a la pantalla grande.

Según informó el portal Variety, la sexta entrega de la saga de terror que se convirtió en un producto de culto no pasará por los cines y se estrenará directamente en la plataforma HBO Max. "Tanto Diane (McGunigle, su esposa) como yo hemos sido grandes fans de Destino Final desde sus inicios. Así que, tener la oportunidad de trabajar en una nueva historia con el equipo original y New Line va a ser divertido y emocionante", declaró Watts a través de un comunicado. El realizador también está detrás de la idea central de la película que estará guionada por Lori Evans Taylor y Guy Busick.

Destino Final cuenta con 5 entregas que se centran en cómo un pequeño grupo de personas hace lo imposible por escapar de una muerte inminente a partir de las premoniciones del protagonista de cada película. Se caracterizan por mostrar muertes sorpresivas, inesperadas y sangrientas que marcaron la historia del cine de terror en la década del 2000.

La primera película se estrenó en 2000, con Devon Sawa como actor principal; la segunda llegó en 2003, con A. J. Cook; tres años más tarde Mary Elizabeth Winstead encabezó un nuevo film; en 2009 lo hizo Bobby Campo y en 2011 se lanzó la última entrega, protagonizada por Nicholas D'Agosto. En total, lograron recaudar más de 600 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en un éxito de taquilla, a pesar de contar con bajos presupuestos y críticas negativas.

Por su parte, Watts hizo se debut como director en 2014 con Clown, una macabra película de corte independiente también del género de terror. Al año siguiente dirigió, produjo y guionó Cop Car, pero el gran salto en su carrera lo dio de la mano del súper héroe Spiderman en 2017. El estadounidense de 40 años estuvo detrás de la trilogía de Marvel, compuesta por Homecoming, Far For Home y No Way Home, protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei y Jon Favreau, que le dieron un lugar con mayor relevancia dentro de la industria hollywoodense.