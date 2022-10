David Harbour es un Papa Noel violento y borracho en el tráiler de Noche sin Paz

Uno de los protagonistas de la emblemática serie de Netflix dio un sorprendente anuncio sobre su futuro en Hollywood.

David Harbour, el sheriff Jim Hopper de Stranger Things, anunció su nuevo trabajo en cine a la espera del estreno de la quinta temporada de la popular serie de Netflix. Cómo será Noche sin Paz, la comedia de acción navideña que verá la luz el 1 de diciembre en cines de Argentina y tendrá al actor en la piel de un Papá Noel de lo más violento.

"Santa Claus llegó a la ciudad. Ha llegado la hora de repartir", anuncia en el tráiler el personaje de Harbour, quien también demuestra su gusto por la cerveza. "No vas a conducir, ¿verdad?", le pregunta una camarera después de que Papá Noel se tire un sonoro eructo. "Yo los guío un poco, pero los renos pilotan solos", le responde, para después explicar que él es el auténtico Santa Claus.

Pero la acción arranca cuando unos padres le regalan a su hija un 'walkie-talkie' con el que puede tener línea directa con Santa Claus. Y, después de que un grupo de mercenarios irrumpa en casa de la adinerada familia para robarles 300 millones de dólares, el personaje de Harbour acude en su ayuda golpeando a todo el que se le ponga por delante... e incluso tirando explosivos. "El día de Nochebuena, un grupo de mercenarios se cuela en la propiedad de una familia adinerada secuestrando a todos los miembros. Pero no cuentan con que les hará frente el oponente menos esperado: Santa Claus, que pasaba por ahí y está a punto de demostrar que de santo no tiene nada", reza la sinopsis del filme.

Junto a David Harbour, la película cuenta en su elenco principal con John Leguizamo (John Wick), Edi Patterson (Los Gemstones), Cam Gigandet (Sin remordimientos), Alex Hassell (Cowboy Bebop), Alexis Louder (La guerra del mañana) y Beverly D'Angelo (¡Socorro! Llegan las vacaciones). Noche de Paz está dirigida por Tommy Wirkola (Hansel & Gretel: Cazadores de brujas, la franquicia Zombis nazis) y escrita por Pat Casey y Josh Miller (guionistas de Sonic. La película). De su producción se han encargado Kelly McCormick, David Leitch y Guy Danella, de 87North, compañía encargada de filmes como Nobody, John Wick, Atómica, Deadpool 2 y Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Cuándo se estrena Stranger Things 5

Si bien los hermanos Duffer aseguraron a los fans que no tendrán que esperar tanto como entre las temporadas 3 y 4, todo apunta a que pasará al menos un año y medio o dos años hasta que llegue la quinta entrega. De esta manera, parece probable que la temporada 5 llegue en algún momento del verano de 2024, dejando un espacio de dos años con el lanzamiento de la temporada 4. Cabe destacar que aún no tiene fecha oficial de llegada al servicio de streaming y la grabación todavía no empezó.