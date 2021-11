Cómo es el documental de The Velvet Underground, de Apple TV

Detalles y perlitas del documental dirigido por Todd Haynes, sobre la banda The Velvet Underground en un informe de Alejandro Lingenti en 3D (El Destape Radio).

The Velvet Underground, fabuloso documental de Todd Haynes .

Es más que una película sobre la banda de Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison, Moe Tucker y Nico (y luego, en una última etapa, Doug Yule): se trata de un gran fresco sobre la agitación social y artística de la Nueva York de la segunda mitad de los 60, el lugar donde pululaban figuras como Andy Warhol, Jonas Mekas, La Monte Young, Allen Ginsberg y John Cage. De hecho, el film está dedicado a la memoria de Mekas, figura del cine underground de la época.

Es más que una película sobre la banda de Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison, Moe Tucker y Nico (y luego, en una última etapa, Doug Yule): se trata de un gran fresco sobre la agitación social y artística de la Nueva York de la segunda mitad de los 60, el lugar donde pululaban figuras como Andy Warhol, Jonas Mekas, La Monte Young, Allen Ginsberg y John Cage. De hecho, el film está dedicado a la memoria de Mekas, figura del cine underground de la época.

A Haynes claramente le interesó la Velvet por el mundo clandestino de sadomasoquismo, drogas y homosexualidad de algunas de las canciones de Reed, algo esencial para uno de los cineastas que lideró el New Queer Cinema de los noventa. The Velvet Underground es un documental sobre una gran banda, pero el trabajo de montaje con material preexistente y pantallas divididas (fragmentos de películas de Warhol, Kenneth Anger, Stan Brakhage, Shirley Clarke y D. A. Pennebaker) ayuda también a “ilustrar” una época y una ciudad en llamas cuya experimentación artística marcó a la cultura pop del siglo pasado y cuyos ecos continúan resonando en nuestros días.

El documental está dividido en seis conceptos. Cinco atañen a los músicos (Lou, John, Sterling, Moe y Nico, rezan los rótulos) y otro, el tercero, a la ciudad (Nueva York), convertida así en personaje además de escenario. Al mismo tiempo que apareció la película, apareció la banda sonora. Un CD doble que se detiene en algunos de los momentos más representativos del grupo, además de ofrecer muestras escogidas de las influencias que llevaron a la banda a construir un sonido fuera de norma en una época dominada por la contracultura hippie (el doo wop de los años 50, The Fugs, The Primitives).

Y también fue editado un disco tributo titulado I’ll Be Your Mirror, como una de las canciones de Velvet en las que más se luce Nico, y en el que participaron Michael Stipe, St. Vincent, Iggy Pop, Thurston Moore (Sonic Youth) y Bobby Gillespie (Primal Scream).