Clint Eastwood estaría planeando su retiro del cine con su última película

La leyenda del cine que cumplirá 93 años en mayo se retirará del mundo del espectáculo con un thriller judicial y de asesinatos.

Clint Eastwood, una de las mayores leyendas de la historia del cine, podría estar preparando su última película. El director, actor y productor, que cumplirá 93 años el próximo mes de mayo, se despedirá de la industria con una última película que ya tiene titulo provisional y sinopsis.

Según informó Discussing Film, Eastwood decidió que el nuevo largometraje que prepara sea el último de su prolongada carrera, que comenzó como intérprete en 1955 y en la que debutó como director en 1971 con el filme de intriga Obsesión mortal. La cinta en cuestión se titula, por el momento, Juror #2 y por lo que trascendió será una suerte de thriller con temática judicial y de asesinatos.

La trama de la película seguirá a uno de los miembros de un jurado en un caso de asesinato. Este hombre se dará cuenta de que es posible que el asesino sea él mismo, lo que le siembra la duda de si manipular a sus compañeros para librarse de la condena o hacer lo correcto y entregarse. El filme será distribuido por Warner Bros, al igual que ya ocurriera con su anterior proyecto, Cry Macho. Por el momento, el director no se pronunció acerca de que la cinta sea realmente su último trabajo, si bien fuentes cercanas al cineasta así lo aseguran.

Quién protagonizaría la última película de Clint Eastwood

Pese a que el proyecto no tiene aún reparto, las informaciones también señalan que Eastwood estaría tratando de conseguir a una joven estrella cuyo nombre no trascendió pero que protagonizará una película en los próximos meses. Tampoco está claro si el propio director hará su último papel o si colgó el sombrero con Cry Macho. En realidad, Eastwood ya anunció su retirada como actor (no como director) en el año 2008 después de estrenar Gran Torino. Sin embargo, posteriormente cambió de idea y en la última década protagonizó puntualmente historias como Golpe de efecto o Mula.

En caso de confirmarse su retiro, Eastwood deja tras de sí una de las carreras más prolíficas y aclamadas de la historia del séptimo arte. En su filmografía cuenta con decenas de películas como actor en las que destacan innumerables roles en el western, como El bueno, el feo y el malo, La leyenda de la ciudad sin nombre, Por un puñado de dólares o La muerte tenia un precio. Además, otras tantas películas dirigidas por él, con Juror #2 siendo la número 40. En total, cuatro Premios Oscar, dos por Sin perdón y dos por Million Dollar Baby, en ambas a mejor película y director. Además, un Oscar honorífico con el premio Irving Thalberg en 1994.