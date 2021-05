Cinco películas de tiburones asesinos para ver si te gustó Jaws

Sharksploitaiton: El amor por las películas de tiburones asesinos que generó la icónica Jaws.

Steven Spielberg es el responsable de que los tiburones tengan mala fama en la industria del cine y sean retratados como máquinas asesinas y sedientas de venganza. El éxito arrasador que consiguió con Tiburón (1975) no solo le garantizó una merecedísima fama, sino que atrajo a que cientos de cineastas se animarán a contar sus propias historias de tiburones asesinos. Recopilación 5 títulos que deberías ver si te gustó la joya de Spielberg.

Alerta en lo profundo (Renny Harlin, 1999)

Buscando una cura para el Alzheimer, un grupo de científicos modifican ADN de tiburones en una base marítima lejos de la urbanidad. La alteración genética transforma a los escualos en monstruos depredadores que, ante el mínimo error de los humanos, los acorralan para cazarlos uno a uno. Para muchos críticos y cinéfilos, esta es la mejor película de tiburones asesinos que se hizo tras Tiburón, de Spielberg.

Mar abierto (Chris Kentis, 2003)

Una aventura de supervivencia basada en hechos reales que tuvo un acogedor éxito en Sundance y logró una buena recaudación tras su estreno en salas comerciales. En Mar abierto, una pareja que practicaba buceo es olvidada en medio del mar, lejos de la costa, en aguas infestadas de tiburones.

Carnada (Kimble Rendall, 2012)

Durante un apocalípsis zombie, un grupo de personas buscan refugio en un inhóspito supermercado. Lo que el grupo humano no tenía previsto era el furioso tsunami, con tiburón blanco incluido, que los acechará durante toda la película.

Sharknado (Anthony C. Ferrante, 2013)

La madre del Syfy bizarro propone una aventura delirante al presentar un 'un tornado con tiburones asesinos' y cazadores de humanos. Con recaudaciones arrasadoras, la historia de Sharknado sigue en las secuelas Sharknado 2: El segundo (Anthony C. Ferrante, 2014), Sharknado 3 (Anthony C. Ferrante, 2015) y Sharknado: Que la 4ª te acompañe (Anthony C. Ferrante, 2016).

Infierno azul (Jaume Collet-Serra, 2016)

Blake Lively interpreta a joven surfista que queda atrapada en un islote a solo 100 metros del mar. Aunque la distancia no es muy grande, sí lo es el tiburón que parece empeñado en merendarse a la heroína. Puro disfrute palomitero.