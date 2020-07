Bacurau: Un espectáculo fascinante de provocación grotesca

"Si te vas, que sea en paz" reza el cartel que da la bienvenida a Bacurau, un pueblito brasilero que no figura en ningún mapa y parece estancado en el tiempo. No entran ni salen autos, no hay más movimiento que el de los habitantes. En este clima austero y tenebroso sucede una trama que mezcla las tradiciones del folclore de Brasil con las mejores herramientas del género slasher. "Bacurau" se nutre del cine de John Carpenter y Quentin Tarantino para crear una metáfora sangrienta sobre la lucha de clases.

El ciclo Puentes de Cine rescató este largometraje de 2019 que, al ser distribuido como un material de corte independiente, no tuvo el alcance que se merecía. Ahora, en medio del aislamiento, pagar unos pocos pesos (160 para ser exactos) y alquilar esta rareza maravillosa debería ser un plan tentador para cualquier cinéfilo. El director Kleber Mendonça Filho parte de una idea ambiciosa que mixtura tradiciones de la cultura brasilera -que a ojos porteños podrían resultar raras- con elementos del western para trazar un escenario donde la tensión se corta con cuchillo. Hacerlo de manera convincente es la clave para provocar fascinación.

"Bacurau", que pasó por los festivales de Cannes y Sitges con muy buena recepción, cuenta con un elenco de desconocidos y con solo dos figuras de renombre, Sonia Braga y Udo Kier, en roles significativos que no vale la pena spoilear. La exacerbación de lo grotesco juega un rol esencial en el devenir de la trama y los litros de sangre corren por este pueblo insignificante en forma de secuencias maravillosas. La impecable fotografía regala planos que asemejan a cualquier film pochoclero de super acción, lo que es mérito para los realizadores. Detrás de la fachada, en "Bacurau" hay un logrado relato que corta el aliento, entretiene y no se olvida con facilidad.

Bacurau (2019)

Nuestra opinión: Muy buena.

Guion y dirección: Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles.

Elenco: Sonia Braga, Udo Kier, Barbara Colen, Jonny Mars, Chris Doubek y Karine Teles.

Puede alquilarse en la Sala Virtual de la web http://www.puentesdecine.com a solo $160.