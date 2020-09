Donald Gennaro (Martin Ferrero) se convirtió en uno de los personajes más queridos de los fanáticos de "Jurassic Park".

En 1993 Steven Spielberg estrenó una maravilla del thriller de ciencia ficción, "Jurassic Park". En dicha cinta basada en la novela de Michael Crichton, un grupo de hombres y mujeres luchaban por sobrevivir en una isla repleta de peligrosos dinosaurios. Algunos, como el temeroso abogado Donald Gennaro, no tuvieron tanta suerte y terminaron como snacks humanos. Martin Ferrero es el responsable de tan memorable personaje y hoy, en su cumpleaños número 73, repasamos qué fue de la vida de este actor inmortalizado por ser "el que se lo comieron en un baño".

Nacido en Brockport, Nueva York el 29 de septiembre de 1947, Ferrero no tuvo demasiada suerte en el rubro artístico hasta el salto titánico que daría por interpretar a Donald Gennaro en el Blockbuster de Spielberg. Recordemos que en la cinta, fue el abogado representante de InGen, empresa de John Hammond, enviado como representante de un grupo de inversionistas preocupados por las extrañas muertes de obreros del parque.

La inseguridad del inicio muta a un encanto codicioso luego del primer avistamiento de un Brachiosaurus. Motivado por la cantidad de dinero que podría cobrarse en una entrada por ver a los dinosaurios, el personaje de Donald Gennaro resulta repulsivo incluso para los otros visitantes de Jurassic Park. Todos recuerdan como, aterrado por la inminente falla eléctrica que libera al Tiranosaurio, corre a esconderse y abandona a los pequeños Tim (Joseph Mazzello) y Lex (Ariana Richards).

Tras este rol icónico que le marcó la trayectoria, Ferrero tuvo una notable participación en la serie "Miami Vice", como Izzy Moreno, un simpático informante cubano involucrado en una variedad de extravagantes empresas comerciales. Los ´90 fueron años de gloria y participó en una seguidilla de películas como "Get Shorty" (1995), "Gods and Monsters" (1998) y "Air Bud" (2000), entre otras.

La mala suerte quiso que después de la película "The Tailor of Panamá" (2001), Ferrero no fuese convocado para más proyectos. Con la fama diluyéndose y una industria del entretenimiento que lo olvidó por completo, recién en 2008 le llegó una mención como miembro destacado de la Compañía Antaeus, un conjunto de teatro clásico de Los Ángeles.

Sin renegar del papel que lo hizo tocar la gloria, en 2011 participó de un sketch de comedia en un talk show de Jimmy Kimmel y volvió a encarnar a Donald Gennaro para disfrute de los fans de "Jurassic Park". Un dato curioso que pocos saben es que en la novela escrita por Michael Crichton, Gennaro sobrevive y es uno de los grandes héroes del relato, además de estar descripto como un hombre musculoso y encantador, con principal empatía por los niños. Un destino muy diferente del que le había preparado Steven Spielberg.