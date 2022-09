Argentina, 1985: Ricardo Darín y Peter Lanzani suenan en las predicciones de los Oscar 2023

La película de Santiago Mitre que recorre la historia de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 investigaron y enjuiciaron a la dictadura cívico militar, está causando una excelente impresión que podría terminar en alguna/s nominaciones en los Oscars 2023.

Luego de una emocionante y extensa ovación en la 79° edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, además de haber sido seleccionada como la película que representará al país en los Premios Goya 2023, Argentina, 1985 y los actores Ricardo Darín y Peter Lanzani entraron en el listado de posibles predicciones a las nominaciones a los premios Oscar 2023.

La película que recientemente lanzó su tráiler y afiche oficial, llegará a los cines de Argentina el 29 de septiembre y el 30 de septiembre tendrá su estreno en Estados Unidos. El galardonado Santiago Mitre (La Patota, La cordillera) dirigió la película, que también coescribió con su habitual colaborador Mariano Llinás (La flor, Historias extraordinarias). La película cuenta con un elenco estelar encabezado por Ricardo Darín (El secreto de sus ojos, Relatos salvajes) como Julio Strassera y Peter Lanzani (El clan, El ángel) como Luis Moreno Ocampo.

Argentina, 1985 está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar.

Mientras que Ricardo Darín figura entre las predicciones a Mejor Actor, Peter Lanzani hace lo suyo en la terna Mejor Actor de Reparto, en las grillas que se viralizaron en la revista especializada Variety. Las listas también incluyen nombres de la talla de Robert de Niro (Amsterdam), Viggo Mortensen (Crimes of the Future), Daryl McCormack (Good Luck to you, Leo Grande) y Ralph Fiennes (The Menu), entre otros.

Alejandra Flechner, Claudio Da Passano y Carlos Portaluppi son algunos de los actores de reparto que se entrevén en el teaser que largó Amazon. Un dato no menor es que la película tendrá una estadía corta de tres semanas en los cines antes de llegar a la plataforma de streaming. La película es una coproducción de La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Hill, y Amazon Studios. Los productores de Argentina, 1985 son Axel Kuschevatzky, Federico Posternak, Agustina Llambi Campbell, Ricardo Darín, Santiago Mitre, Santiago Carabante, Chino Darín y Victoria Alonso. A cargo de la producción ejecutiva se encuentran Cindy Teperman y Phin Glynn.

La palabra de Alejandra Flechner sobre su personaje: "Me conmovió hasta las lágrimas"

En una entrevista reciente con El Destape, la actriz Alejandra Flechner adelantó cuál es su rol en la película y qué sintió al filmarla: "La película tiene elementos del cine policial y yo interpreto a la esposa de Strassera, quien es interpretado por Ricardo Darín. Tengo mucha expectativa con el estreno, el guion me conmovió hasta las lágrimas. Me parece espectacular que mi hijo, que tiene 19 años, pueda ver esta película, por más que haya estudiado qué pasó en la Argentina en ese momento. La escena del Nunca Más y la posibilidad de revivir ese momento en la ficción fue un momento indescriptible, emocionante".