"Canción del Sur", la película que Disney+ eliminó de su catálogo y no piensa subir jamás.

Disney+ llegó a América Latina y ya pisa fuerte en el mundo como una de las plataformas de contenidos en streaming más resonantes del año. Con contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, los suscriptores pueden bucear por nutrida cantidad de películas y series. Claro que hay algunas excepciones como el caso de "Canción del Sur" (1946), la película que la compañía quiere borrar totalmente de su registro y jamás subirá al catálogo por el oscuro mensaje que tiene.

En "Canción del Sur" (1946), largometraje dirigido por Harve Foster y Wilfred Jackson, y producido por Walt Disney, narra las historias del 'Tío Remus' (James Baskett) y tiene lugar en el sur de Estados Unidos, durante la Era de la Reconstrucción, poco después del final de la Guerra civil estadounidense. Allí se hace amigo de 'Juanín' (Bobby Driscoll) y se divierte al escuchar las aventuras del Hermano Rabito, el Hermano Zorro y el Hermano Blas.

Si bien fue un éxito en Estados Unidos, recaudando alrededor de 65 millones de dólares y llevándose un Óscar a Mejor canción original ('Zip-a-Dee-Doo-Dah'), Disney quiere borrarla de la historia de la empresa por el turbio significado que tiene. Las críticas llegaron por como describe las vidas de los trabajadores afroamericanos en las plantaciones en los estados del sur y fue calificada como racista. La canción ganadora del Óscar, 'Zip-a-Dee-Doo-Dah' también fue tachada por imponer que los esclavos no estarían tristes si pueden pasar todo el día cantando en el campo.

La película nunca salió en DVD y Bob Iger, director ejecutivo de Disney, expresó en 2011 que "no estaría en el mejor interés de nuestros accionistas traerla de vuelta, aunque habría alguna ganancia financiera".

