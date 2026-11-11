Un cine de Buenos Aires celebra su aniversario con entradas a $4.000 durante tres días

Cinema Devoto celebra un nuevo aniversario con una promoción especial para los amantes de la pantalla grande. Durante tres días, el complejo ofrecerá entradas a $4.000 para funciones 2D y 3D, para que los espectadores puedan disfrutar de los estrenos de la cartelera a un precio más accesible.

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La oferta estará vigente el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre, por lo que coincidirá con el fin de semana. La idea es que quienes quieran puedan aprovechar la ocasión para organizar una salida con amigos o en familia y celebrar a puro cine. No será necesario presentar un cupón ni inscribirse previamente para acceder al beneficio, sino que el precio especial se aplicará directamente al momento de comprar las entradas.

Cinema Devoto tendrá durante el fin de semana entradas a $4.000

Cómo conseguir entradas de cine a $4.000 y dónde queda el cine

La promoción se podrá aprovechar tanto a través de la página web de Cinema Devoto como en las boleterías del establecimiento. En ambos casos, el descuento se aplicará de manera automática. El valor de $4.000 alcanza a las entradas para películas en formato 2D y 3D durante las tres jornadas del aniversario.

Cinema Devoto está ubicado en Quevedo 3365, dentro de Devoto Shopping, en el barrio porteño de Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires. El complejo cuenta con salas para disfrutar de los estrenos de la cartelera y funciones en 2D y 3D. Durante el fin de semana del 13 al 15 de noviembre, quienes se acerquen van a poder aprovechar el precio especial de aniversario y elegir entre las películas disponibles en esos formatos.

Qué películas hay en cartelera este fin de semana

Este fin de semana se podrá disfrutar de distintos títulos en la pantalla grande de Cinema Devoto. La cartelera incluye opciones para todos los gustos, como El gato con sombrero, Godzilla Minus Zero y Clayface. También estarán en cartel Babystar, Entrega al límite, Sacrificio: los elegidos y Wildwood: el bosque salvaje. Además, el 12 de noviembre se estrenarán Como robar un banco y Ebenezer: los fantasmas de Navidad.