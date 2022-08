Quién es Santiago Reuil, el paleontólogo que hace dinosaurios en cartón

En diálogo con El Destape, el reconocido paleoartista Santiago Reuil presentó Paleocartón, un proyecto que nuclea el arte con la paleontología y el fanatismo por los dinosaurios.

No importa el paso del tiempo ni la edad, los dinosaurios son criaturas fascinantes y provocan el mismo encanto en un niño que en un adulto. Estos animales que Hollywood popularizó en éxitos de taquilla como Jurassic Park son estudiados por los paleontólogos, quienes interpretan cómo fue su vida a través de los fósiles. ¿Puede la paleontología unirse al arte en servicio de la gente? Para Santiago Reuil, paleontólogo y creador de Paleocartón -un proyecto de divulgación científica donde crea dinosaurios en cartón- este modo de ver la ciencia es posible. En diálogo con El Destape, Reuil presentó su curioso trabajo y respondió a algunos de los misterios que rondan sobre los gigantes prehistóricos.

- ¿Es cierto que los carnívoros y herbívoros más grandes provienen de Argentina?

En buena medida es una información correcta, pero hay una discusión eterna en torno al tamaño de dos carnívoros: el Giganotosaurus y Tiranosaurus. Uno medía 12 metros y el otro 13, aunque son esencialmente lo mismo. Del Tiranosaurio se conoce un poco más porque se han descubierto varios esqueletos, lo que permite tener una estimación más certera de lo que llegó a medir. En el caso del Giganotosaurus, la estimación de su largo es un poco más ambigua.

- ¿Cómo se despierta tu interés por la paleontología?

En mi infancia, en los ‘80, no había la cantidad de libros sobre paleontología que hay ahora, pero mi familia siempre se interesó en conseguirme todo lo que hubiera al alcance. Mi abuelo me hablaba de Florentino Ameghino (científico, paleontólogo y zoólogo argentino) y siempre iba a los museos. A comienzos de los ‘90 empecé a ir a un taller de naturaleza para niños en el museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y la mujer que lo daba conocía a la gente de paleontología. Yo tenía 10 años y le insistí tanto para que me llevara a conocer el área de paleontología, que al final terminó haciéndolo. Lo que vi en ese momento me voló la cabeza y supe que quería estar ahí. Hablé con el director de la sección, que era José Bonaparte, para ver si podía ser voluntario y me dijo que era muy chico, que ahí trabajaban con materiales muy peligrosos. Recién a los 14 me aceptaron para trabajar en el museo, en 1992, como voluntario.

- Al año siguiente salió Jurassic Park en el cine e instaló una dinomanía en todo el mundo

Jurassic Park globalizó el interés por la paleontología, generó una explosión total de atracción por los dinosaurios y también la impresión de que sabemos mucho sobre ellos. Por eso, cuando la gente se entera de que lo que encontramos son restos fragmentarios de los huesos, la primera impresión puede ser un poco chocante. Con el proyecto de Paleocartón intento poner en evidencia el camino fascinante hacia la reconstrucción de estos seres que desaparecieron de la historia.

- ¿Cómo surge la idea de Paleocartón y de fusionar la paleontología con el arte?

Un poco de mi trabajo en Paleocartón es similar al que hago en los museos, con la diferencia de los materiales. Ya sea con la reconstrucción de un fósil hecha en cartón o en resina, el vínculo con el arte siempre está presente. Empecé a trabajar en cartón haciendo cosas para mi hija y mis sobrinos como escenografías y objetos, y de a poco lo fui convirtiendo en un proyecto. Me enamoré del material, es accesible, barato y maleable. Pero había algo que no terminaba de cerrar: cada objeto para mi hija que terminaba era pintado y de esa forma no quedaba a la vista la pieza diseñada en cartón, con el color propio del material, que era lo que más me gustaba, no el producto final.

A la par, mi trabajo en paleontología venía creciendo y de una forma u otra ambos carriles se cruzaron y experimenté armando una réplica de fósil en cartón, ya sin tapar el material con pintura para no invisibilizar el proceso de reconstrucción. Quería que se estableciera un diálogo con mi faceta de paleontólogo. A los dinosaurios en cartón le sumé YouTube como canal que me permitiese divulgar conocimiento y los descubrimientos y misterios que hay sobre los dinosaurios, con opiniones de divulgadores y científicos. Así surgió Paleocartón.

- ¿Cuánto tiempo te lleva diseñar cada fósil hecho en cartón?

Depende del proyecto, pero en general lleva muchísimo tiempo de trabajo. Pulir los detalles de cada pieza, sobre todo.

- La cultura audiovisual en torno a los dinosaurios abrió muchas preguntas y dudas sobre el origen de estas especies. ¿Son aves o reptiles?

La imagen que tenemos de los dinosaurios fue cambiando progresivamente desde que se encontró el primer fósil hasta hoy, de acuerdo a los descubrimientos que siguen haciéndose. Reptiles es un término súper amplio: son los lagartos, las tortugas, los dinosaurios y las aves. Sí, las aves son reptiles aunque pueda parecer loco. Es un descubrimiento relativamente nuevo y se las considera así porque son un grupo de descendientes de los dinosaurios. Estrictamente, son el único grupo de dinosaurios carnívoros que no se extinguió.

Todos aceptamos que el Triceratops y el Tiranosaurio americano son especies de dinosaurios no muy parecidas. Pero si ponemos entre estos dos dinosaurios un ave vamos a encontrar que el carnívoro tiene más similitudes fisiológicas con ella. Al final del Cretácico la diversidad de dinosaurios fue gigante y entre los carnívoros había muchas especies con plumas y varios grupos que pudieron volar. Hoy nos parece algo muy ajeno porque las aves son animales cotidianos, están entre nosotros.