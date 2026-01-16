La Provincia de Buenos Aires inaugura este viernes 16 de enero la muestra “Vidas Submarinas – Ciencia, arte y soberanía”, una propuesta que combina divulgación científica, arte contemporáneo y experiencias sensoriales para acercar a la comunidad los resultados de una de las campañas oceanográficas más importantes de los últimos años en el Mar Argentino.

La exhibición se presenta en el Museo MAR de Mar del Plata y surge a partir de la histórica expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, realizada entre julio y agosto de 2025 por especialistas del CONICET, con transmisión en vivo que despertó un interés masivo en todo el país.

Ciencia argentina en las profundidades del mar

El buque de investigación R/V Falkor (too), plataforma científica clave durante la expedición argentina en el Cañón Mar del Plata.

La muestra permite conocer de manera accesible los objetivos, el desarrollo y los principales hallazgos de la expedición científica realizada a bordo del buque de investigación R/V Falkor (too), que exploró zonas profundas del cañón submarino frente a las costas bonaerenses.

Durante la campaña, los investigadores utilizaron el vehículo operado remotamente ROV SuBastian, una tecnología de alta complejidad que permitió registrar imágenes inéditas y recolectar ejemplares de especies marinas a grandes profundidades, ampliando el conocimiento sobre la biodiversidad del Mar Argentino.

Un recorrido sensorial y educativo

“Vidas Submarinas” propone un recorrido organizado en tres grandes ejes: conocimiento científico, experiencia sensorial y actividades lúdicas. La muestra incluye sectores de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica que invita a sumergirse simbólicamente en el fondo del océano.

El objetivo central es poner en valor el trabajo de las científicas y científicos argentinos, acercar la ciencia a la comunidad y despertar vocaciones científicas, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

Talleres y actividades para toda la familia

La programación diaria contempla talleres gratuitos pensados para distintos rangos etarios. A las 17 se realiza un taller de arena kinética destinado a chicos y chicas de 2 a 7 años. A las 18 y 19 se desarrollan talleres de arte, tecnología y robótica educativa, a cargo del equipo de Androbots, orientados a niños y niñas de entre 7 y 12 años.

Además, los martes 27 de enero y 10 de febrero se llevarán a cabo actividades especiales centradas en la soberanía marítima y las vocaciones científicas, con la participación de investigadoras e investigadores que formaron parte de la expedición.

Cultura, ciencia y soberanía

La muestra es resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Comunicación Pública, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, el Instituto Cultural bonaerense, AUBASA y el CONICET Mar del Plata. La iniciativa busca consolidar políticas públicas que integren ciencia, cultura y acceso gratuito al conocimiento.

“Vidas Submarinas” podrá visitarse con entrada libre y gratuita desde el viernes 16 de enero hasta el 15 de febrero, de martes a domingos de 15 a 21 horas, en el Museo MAR, ubicado en Av. Félix U. Camet y López de Gomara, Mar del Plata.