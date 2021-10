Cuatro anécdotas imperdibles de Charly García

Celebramos a Charly García repasando algunas de las anécdotas más insólitas e imperdibles que vivió en sus 70 años.

Los 70 años de Charly García no solo están repletos de una infinidad de momentos y creaciones musicales inolvidables sino que también tiene cuenta con una extensa lista de anécdotas imperdibles. Saltos a piletas, peleas mediáticas, compras insólitas, reacciones inesperadas y mil situaciones más forman parte de la leyenda que rodea al genial músico que este sábado 23 de octubre cumple 70 años. Acá hacemos un repaso por cuatro de las más divertidas e imperdibles anécdotas de Charly García.

"Yo pienso que vos sos un pelotudo", el recordado cruce con Jorge Lanata

El 15 de junio del 2000, Charly García visitó a Jorge Lanata en Día D, donde realizaron una entrevista-recital con un García completamente filoso e intratable. Tanto Lanata como el músico constantemente se dispararon chicanas y protagonizaron momentos tensos, que encontraron su punto cúlmine con la recordada frase que se convirtió en parte de la historia de la televisión argentina. Durante todo el programa, Charly García fue interrumpiendo la entrevista cuando le bajaba la inspiración para tocar con su banda que estaba en el estudio.

Después de un par de cruces, García lo encaró a Lanata: "¿Sabés lo que es el arte?". El periodista negó conocer la respuesta y le preguntó al músico si el sí sabía lo que era el arte. "Sí, cagarte de frío", replicó García. "Hay gente que se caga de frío y no hace arte", observó Jorge Lanata, en un momento de la Argentina en que las secuelas del menemismo empezaban a sentirse con más fuerza en la sociedad. Entonces, García le preguntó si creía que él era artista.

"No lo sé. En serio, no lo sé. Yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos, y creo que te das cuenta", replicó filoso Lanata, buscando una reacción por parte de García que llegó con la potencia que siempre acostumbró el músico. "Yo pienso que vos sos un pelotudo", fue la respuesta que marcó un momento inolvidable de la televisión, aunque la charla no terminó ahí. "Sos un artista, García", indicó Lanata de forma irónica. El músico no solo aceptó el término sino que agregó que es un "artista muy bueno". "Y aparte nunca me traicioné", agregó Charly García, en una especie de presagio de cómo cambiaría la carrera periodística de Jorge Lanata, que terminó convirtiéndose en un operador del Grupo Clarín, al que siempre denostó.

"Me compré la vidriera, man"

En una charla pandémica con Andrés Ciro Martínez (cantante de Los Piojos), Juan Sebastián "Juanse" Gutiérrez reveló otra insólita anécdota protagonizada por Charly García que lo tuvo a él como testigo involuntario. "Estuvimos tres semanas sin dormir. Los últimos cuatro días de esas tres semanas estábamos él y yo mirándonos de frente en el living de su casa, sin hablarnos", comenzó poniendo en contexto el ex cantante de Los Ratones Paranoicos.

"En un momento yo hice un gran esfuerzo, me moví, me paré y le dije: ‘Me voy a casa, me baño, me cambio y vuelvo’", recordó Juanse. Ya en su casa, el ex MasterChef Celebrity se bañó, tomó "medio bourbon", se cambió y se recuperó un poco. "Te puedo asegurar que no habían pasado más de dos horas, como mucho tres", le agregó Juanse a Andrés Ciro. La sorpresa del ex Ratones Paranoicos se produjo cuando llegó a las inmediaciones de la casa de Charly y vio que estaba el tránsito cortado. "Se tiró del balcón", recuerda que pensó en aquel momento, pero lo que pasó realmente fue más sorprendente.

Al entrar al departamento vio que estaba todo lleno de cajas de cámaras, radios, televisores, auriculares. Entonces Charly le contó que había cruzado hasta el local de Garbarino e hizo una compra inmensa. "Me crucé y le dije ‘quiero toda la vidriera’. El tipo no me quería creer. Y fui y me la compré, man. ¿Qué? Me compré la vidriera, man", fueron las palabras del genial músico ante un perplejo Juanse, que también calificó a García como un "genio de la electricidad". "Armó un circuito cerrado de televisión propio, donde levantaba el teléfono y por el teléfono escuchaba lo que hablaban de él en el living", cerró Juanse la imperdible anécdota.

El salto desde el 9º piso: "Me tiré por vos"

El 2000 fue un año particular para Charly García, porque además de protagonizar un inolvidable cruce con Jorge Lanata en el que lo trató de "pelotudo", también puso en riesgo su vida en uno de los momentos más célebres de la historia del rock argentino. Que además fuera grabado por un grupo de periodistas que se encontraban en el lugar para una conferencia de prensa de Alberto Flamarique, ministro de Trabajo de la Alianza, sumó un elemento más para que el inesperado salto desde el noveno piso a una pileta quedara por siempre en la memoria de los argentinos.

El insólito salto ocurrió en el hotel Aconcagua, en el centro de la ciudad de Mendoza, donde Charly se encontraba para dar un concierto en el estadio Malvinas Argentinas. Si bien hay muchas historias alrededor del por qué del salto, lo cierto es que el genial músico tenía cierta experiencia en la disciplina. "Yo practicaba esos saltos, ¿vos te creés que estaba loco? No estoy loco, pero tenía un solo salto para hacer. Era tac, tac (caer dentro de la piscina) o tac y paf (caer afuera)", contó en una entrevista reciente.

"Esta fue la primera cosa deportiva que realmente disfruté en mi vida", bromeó el músico cuando se acercaron los cronistas corriendo y lo vieron nadando tranquilamente. "Me gusta tirarme. Siento vacío y después el agua mojada", continuó en plan humorístico Charly. La insólita anécdota terminó en música, como no podía ser de otra forma con el genial artista. Me tiré por vos y Noveno B fueron los temas que Charly escribió para Sinfonías para adolescentes, el disco con el que Sui Generis regresó a los escenarios.

El Himno Nacional Argentino y Cristina Kirchner

Fue el artista Federico Peralta Ramos quien le dio la idea a Charly García de hacer su propia versión del Himno Nacional Argentino. El músico encontró en la canción patria el cierre perfecto para Filosofía barata y zapatos de goma (1990), uno de sus discos más celebrados. Claro que a muchos les pareció una falta de respeto, por lo que el artista debió enfrentar un juicio por "ofensa a los símbolos patrios", que finalmente ganó. Su versión del himno se convirtió en un clásico que siguió sonando en todos lados.

En una charla con Rodolfo Barili, Charly García recordó cuando fue invitado por Cristina Kirchner para cantar la canción patria en Plaza de Mayo. "Me acuerdo cuando me invitaron a tocar el himno en la Plaza de Mayo y yo, al final del himno, agarré la guitarra y la rompí toda. ¡Puso una cara…! Pero es que yo quería que al final dijera: ‘O juremos con gloria vivir, no morir. Vivir, no morir’", recordó sobre la reacción de la ex Presidenta, quien contó en alguna oportunidad que le "cae bien".