Charly García vuelve a los escenarios después de 4 años.

La espera llegó a su fin: Charly García, uno de los íconos más grandes del rock argentino, volverá a subirse a un escenario después de cuatro años de ausencia. Según confirmaron fuentes a El Destape, el artista hará su reaparición la semana que viene, el martes 1 de octubre, durante el show de Bernard Fowler, reconocido corista de los Rolling Stones que se presenta en Buenos Aires.

Será un momento histórico, ya que marcará el regreso de Charly al vivo tras una larga pausa. La última vez que el músico se presentó frente al público fue en 2021, en el Centro Cultural Kirchner, donde ofreció un show inolvidable por sus 70 años, acompañado por una banda de lujo y colegas que celebraron junto a él su legado.

Charly García junto a Bernard Fowler.

Hay una enorme expectativa entre los fanáticos, que llevan años aguardando la posibilidad de volver a verlo en acción. Aunque aún no se conocen detalles sobre qué canciones interpretará ni cuánto tiempo permanecerá en escena, lo cierto es que su presencia ya genera un clima de emoción y homenaje anticipado.

Bernard Fowler, histórico corista de los Rolling Stones, celebra sus 35 años junto a la emblemática banda en el Teatro Broadway

Bernard Fowler, voz fundamental de los Rolling Stones desde 1988, regresa a Buenos Aires para celebrar sus 35 años junto a la legendaria banda. La cita será en el prestigioso Teatro Broadway, sobre la avenida Corrientes, donde ofrecerá un show especial que rinde homenaje a su trayectoria y a la relación única que ha construido con el público argentino a lo largo de casi dos décadas de visitas solistas.

El concierto promete un recorrido por su carrera, en la que brilló no solo como corista de los Stones en estudio y en vivo, sino también como colaborador de Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts. A lo largo de su carrera, Fowler aportó su voz a más de 14 discos de los Stones y a proyectos de artistas como Willie Nelson, Bootsy Collins, Bonnie Raitt y Duran Duran.

En Buenos Aires estará acompañado por una banda de destacados músicos locales: Zorro Von Quintiero (bajo), Pilo Gomez (guitarra y coros), Gonzalo Lattes (guitarra), Melena Sánchez (batería) y Pehuen Innocenti (teclados). Como siempre, se esperan invitados sorpresa de lujo. Las entradas ya están disponibles a través de Plateanet, para un show que promete emoción y celebración en el corazón porteño.