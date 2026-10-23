Charly García: edad, altura, carta natal y las fotos de joven

Carlos Alberto García Moreno es su nombre completo. Es conocido artísticamente bajo el nombre de Charly García, nació el 23 de octubre de 1951 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de Argentina. En el día de su cumpleaños, el músico y compositor cumple 75 años de edad. Su extensa trayectoria artística abarca más de cinco décadas de producción sonora dentro de la música contemporánea latinoamericana y del rock nacional. Desde sus primeros pasos en la década del sesenta hasta la actualidad, su figura se consolidó como un pilar fundamental del desarrollo cultural argentino. Su obra discográfica comprende múltiples álbumes publicados tanto como miembro de diversos grupos como Sui Generis y Serú Girán, como en su etapa solista.

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La altura de Charly García: cuánto mide el cantante

Charly García mide 1,89 metro de altura, según figuran en el registro oficial de la base de datos cinematográfica IMDb. Su particular aspecto físico y su permanente presencia en los escenarios han configurado una estética visual reconocible a lo largo de los años, la cual ha quedado ampliamente documentada en diversas galerías fotográficas y archivos periodísticos que retratan con precisión su evolución personal y artística desde su juventud hasta su madurez de la actualidad.

Presentación de Charly García en 1992. (Crédito de foto: Ricardo Ceppi / Getty Images)

La carta astral de Charly García

Charly García nació el 23 de Octubre de 1951 a las 11:20 en Buenos Aires.

nació el 23 de Octubre de 1951 a las 11:20 en Buenos Aires. Su carta astral muestra que posee el Sol en Libra, Luna en Leo y Ascendente en Acuario.

La carta astral de Charly García.

Trayectoria musical y proyectos artísticos

La carrera musical de Charly García comenzó de manera formal a finales de los años sesenta y principios de los setenta. Su primer proyecto de relevancia masiva fue el dúo Sui Generis, fundado junto al músico Nito Mestre, con el cual editó álbumes clave como Vida, Confesiones de invierno e Instituciones.

Sui Géneris, en 1973. (Crédito de foto: TN)

Posteriormente integró agrupaciones de gran peso como PorSuiGieco, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, grupo que marcó un hito central en la historia del rock local hacia el final de la dictadura militar.

Serú Girán, banda de Charly García. (Crédito de foto: TN)

A partir de la década de los ochenta consolidó su etapa solista con lanzamientos tan influyentes como Clics modernos y Piano bar, los cuales incorporaron nuevas sonoridades y sintetizadores a la escena sudamericana.

Charly García, homenajeado en 2005. (Crédito de foto: TN)

Su discografía continuó desarrollándose mediante producciones editoriales constantes a lo largo de varias décadas posteriores, manteniendo un vínculo ininterrumpido con su público a través de conciertos en vivo hasta finales del año 2019. Tras la interrupción de sus actividades por problemas de salud y la pandemia por covid-19, ha realizado apariciones breves e intervenciones sorpresa.

Su álbum de estudio más reciente se titula La lógica del escorpión y fue publicado el 11 de septiembre de 2024. Ha realizado colaboraciones con otros artistas, y su música ya es legendaria porque transformó las bases culturales de la música popular en toda la región sudamericana.