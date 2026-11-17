De cara a la próxima edición que se desarrollará del 7 al 17 de enero de 2027 en el emblemático Anfiteatro José Hernández, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María exhibe un fuerte respaldo del público. Según los registros oficiales difundidos por la organización, ya se comercializaron más de 35.000 entradas anticipadas, confirmando el entusiasmo por el regreso de la gran fiesta de la tradición en tierras cordobesas.

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El relevamiento de tótems y plataformas digitales detalla cuáles son las jornadas que concentran el mayor nivel de preferencia entre los espectadores:

Viernes 15 de enero: Encabeza las preferencias del público con una grilla convocante que reunirá a referentes consagrados del folklore y la música popular como el Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, junto al ritmo tropical de La K'onga, La Pepa Brizuela y Caravana Catucha.

Sábado 16 de enero: Se posiciona en el segundo lugar gracias a una noche muy esperada en la que Soledad celebrará sus 30 años de trayectoria sobre el escenario principal. La velada se complementará con las actuaciones de Nahuel Pennisi, Paquito Ocaño, Damián Córdoba, Angelo Aranda, Simón Aguirre y Los Cantores del Alba.

Miércoles 13 de enero: Completa el podio de demanda con una propuesta heterogénea que fusiona la energía del folklore y los ritmos bailables de la mano de Los Tekis, Q'Lokura, Ke Personajes, La Clave Trío, El Caporalazo con Willy Campero y La Cruzada.

La grilla de artistas convocados al Festival de Jesús María 2027.

Canales de venta y opciones de financiación

Los tickets generales, plateas y accesos a espacios VIP continúan disponibles tanto de forma online a través de la plataforma PaseShow como de manera presencial en las boleterías ubicadas en Cleto Peña 82 (Jesús María), con atención los martes y jueves de 18:00 a 21:00.

Para facilitar el acceso del público, la organización mantiene acuerdos con entidades bancarias que permiten abonar en seis cuotas sin interés con Banco Macro y en tres o seis cuotas sin interés con Bancor, además de otras alternativas de pago vigentes en la plataforma oficial del festival.

Organizadores del Jesús María respaldaron a "República Folklore"

El anuncio de la creación de República Folklore, el autoproclamado primer festival masivo del género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sacudió el panorama cultural y despertó reacciones en los rincones más tradicionales del país. Lejos de cualquier tipo de recelo, la noticia fue recibida con profunda emoción y respaldo por parte de uno de los bastiones históricos de la música tradicional argentina: el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

A través de un comunicado oficial, la Comisión Directiva de la festividad cordobesa expresó su enorme alegría y apoyo institucional ante este nuevo hito para la música popular: “Nos llena de alegría celebrar el nacimiento de República Folklore. Que la Ciudad de Buenos Aires sume una propuesta de esta magnitud es una noticia excepcional para nuestra cultura”.