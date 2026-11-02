Catherine Fulop, 61 años: "Hago este tratamiento facial hace años para embellecer mi piel"

Catherine Fulop compartió detalles sobre las rutinas y métodos a los cuales recurre para preservar la firmeza de su piel y la vitalidad de su rostro. La figura del espectáculo argentino remarcó la importancia de encarar los años lo mejor posible, sin descartar el uso de tratamientos específicos que acompañen el proceso natural de la edad.

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En una entrevista con Luz hace ocho años Fulop explicó que acude una vez al mes a la consulta de su dermatóloga Marcela Seiter, la misma especialista que atiende a Susana Giménez: "Hace muchos años me hace un peeeling quirúrjico o con punta de diamantes y me prepara cremas específicas para mi tipo de piel". Además, complementa estas visitas con el uso diario del producto Hydraphase de La Roche-Posay para el rostro y la emulsión Dermaglós destinada a las estrías.

En lo relativo al cuidado corporal y facial no invasivo, la conductora confía sus rutinas al centro de estética Bace. Allí se somete al sistema Indiva con el propósito de estimular la producción orgánica de colágeno, como así también a la aplicación de contractores orientados a disminuir la grasa y sesiones de radiofrecuencia para lograr una correcta estimulación muscular.

Asimismo, la actriz comentó que optó por la colocación de hilos tensores reabsorbibles -compuestos por pellets de testosterona- para definir la zona del contorno facial, remarcando la diferencia frente a los métodos tradicionales de antaño. Finalmente, de la mano del doctor Damián Rosenberg, la artista realiza sesiones de celuloterapia tras haberse efectuado un análisis genético enfocado en determinar la antigüedad exacta de sus células, procurando su conservación mediante el uso de suplementos dietarios adaptados a su organismo.

Catherine Fulop.

El secreto de belleza de la presentadora Pilar Rubio

El caldo de huesos ha ganado una notable popularidad en los últimos años dentro del ámbito de la nutrición y el cuidado personal debido a sus propiedades. La presentadora española Pilar Rubio, de 48 años, reveló que incorporó este alimento a su rutina diaria de bienestar, consumiéndolo de forma habitual tanto por la mañana como por la noche por tratarse de una opción accesible, práctica y con alto poder saciante.

Según detalló la conductora, la preparación se realiza en el hogar mediante un proceso de cocción lenta de aproximadamente nueve horas. Esta elaboración prolongada permite extraer una elevada concentración de colágeno, componente asociado al cuidado de la piel, la salud articular y el correcto funcionamiento digestivo. Asimismo, la preparación destaca por su versatilidad, ya que puede conservarse en refrigeración durante toda la semana para un consumo continuado.