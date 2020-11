Laura Novoa, cerca de interpretar a María Marta García Belsunce en una serie.

El boom de la serie documental de Netflix "Carmel: ¿Quién mató a María Marta?" hizo que resurgiera el proyecto que Polka tiene congelado y no pudo rodar: una miniserie de ficción sobre el caso García Belsunce. Y, según confirmó El Destape, Laura Novoa sería la candidata para ponerse en el rol de María Marta, la socióloga asesinada.

"No puedo adelantar nada aún porque todavía no firmé nada. Lo que sí, estoy deseando que llegue el momento de concretarlo porque es una historia interesantísima. Me parece que doy muy bien con el físico, con anteojos y el pelo con brushing es impresionante el parecido", afirmaba Novoa en una entrevista con el diario, tras la pregunta sobre su posible participación en la ficción anunciada en febrero de 2020.

Además, los datos que en su momento habían trascendido son que la miniserie contaría con 8 capítulos y que Jorge Marrale sería el viudo, Carlos Carrascosa. En el reparto figuraban los nombres de Muriel Santa Ana, María Leal y Carlos Portaluppi, que personificará al cuñado, Guillermo Bártoli. Según Novoa, la pandemia de COVID-19 imposibilitó que se cerrara el proyecto y por ende, no efectivizó un contrato.

El 27 de octubre de 2002 el country “Carmel”, ubicado en Pilar, se tiñó de sangre. Cinco disparos acabaron con la vida de María Marta García Belsunce, socióloga y, hasta el momento de su asesinato, vicepresidenta de Missing Children Argentina, en donde investigaba redes de tráfico de menores en Buenos Aires. ¿Fue un accidente doméstico? No. ¿La mató su esposo, Carlos Carrascosa? Aún no hay un dictamen firme. ¿Cuál fue el móvil que llevó a su trágica muerte? La Fiscalía jamás pudo averiguarlo.

La docuserie de Netflix “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?” narra los vericuetos de un caso de femicidio que llegó a tener más audiencia que el Juicio a las Juntas Militares. Y lo hace con el ritmo de los policiales clásicos porque, en cierta forma, la historia no es otra que la del crimen del cuarto, “country”, cerrado: el asesino y sus cómplices siempre estuvieron adentro del predio, sin posibilidad de escaparse. Siguiendo esta premisa, ¿quién mató a María Marta? A 18 años de lo ocurrido, Argentina se lo sigue preguntando.