Carrie tendrá una segunda temporada: qué dijo Stephen King sobre la historia que irá más allá de su novela

La nueva adaptación de Carrie, la exitosa novela de Stephen King llevada a la televisión por Mike Flanagan para Prime Video, tendrá una segunda temporada. La plataforma confirmó la renovación de la serie basada en el libro publicado en 1974, y los fanáticos se mostraron disgustados porque la historia explorará un nuevo camino narrativo. Qué dijo Stephen King sobre la continuación del comentado show.

{{{htmlAmp}}}

La serie, estrenada el 7 de octubre, está protagonizada por Summer H. Howell como Carrie White y Samantha Sloyan como su madre, Margaret White. La primera temporada, integrada por ocho capítulos, y desde su lanzamiento alcanzó el puesto número 1 en Prime Video en más de 105 países de todo el mundo.

De la mano de Mike Flanagan, esta reinterpretación de la obra fundamental de Stephen King aporta una nueva profundidad y complejidad a sus personajes icónicos, explorando las fuerzas que moldean a Carrie White, mientras se enfrenta a la crueldad y las presiones del mundo moderno. Pero la historia de Carrie no termina en el baile de graduación; ni mucho menos.

"Carrie está conectando tanto con los seguidores de toda la vida de Stephen King como con una nueva generación, incluyendo a adultos jóvenes y audiencias internacionales, con una acogida especialmente fuerte entre el público femenino", señaló Peter Friedlander, director de Televisión Global de Amazon MGM Studios. "Durante 50 años, el público ha conocido y se ha sentido atraído por la historia de Carrie White. Desde el principio, imaginamos una trama que fuera mucho más allá del baile de graduación, y estoy increíblemente agradecido por la confianza y el apoyo de Stephen para explorar lo que viene a continuación", comentó Flanagan.

Qué dijo Stephen King sobre la temporada 2 de Carrie

"Estoy deseando que el público descubra qué le depara el futuro a Carrie White. Mike Flanagan y yo estamos muy entusiasmados con lo que está por venir. ¡Promete ser apasionante!", afirmó el productor ejecutivo Stephen King. La serie sigue a Carrie White, una estudiante de secundaria que no encaja en su entorno y que ha pasado toda su vida recluida entre las paredes de su hogar junto a su madre, Margaret, quien la protege de forma feroz.

Tras la repentina y prematura muerte de su padre, Carrie se ve arrojada al implacable ecosistema de un instituto público. Allí, deberá enfrentarse a un escándalo de acoso escolar que se propaga rápidamente por toda la comunidad, a la presión incesante y la crueldad casual propias de la era de las redes sociales, y al despertar de unos misteriosos poderes telequinéticos que surgen a la par que su adolescencia.

El reparto principal incluye a Siena Agudong (Resident Evil) como Sue Snell, Alison Thornton (Fire Country) como Chris Hargensen, Joel Oulette (My Life with the Walter Boys) como Tommy Ross, Josie Totah (The Buccaneers) como Tina, Arthur Conti (Beetlejuice Beetlejuice) como Billy, Thalia Dudek (The Running Man) como Emaline, Amber Midthunder (Prey) como la señorita Desjardin y Matthew Lillard (Man of Tomorrow) como el director Grayle.

Carrie, la novela debut de Stephen King, se publicó en 1974 y dio inicio a una trayectoria en la que sus libros han vendido más de 350 millones de ejemplares en todo el mundo. La obra permaneció 14 semanas en la lista de los más vendidos de The New York Times y ha sido traducida a más de 35 idiomas. La adaptación cinematográfica de 1976, dirigida por Brian De Palma y nominada a los premios Óscar, consolidó el impacto cultural de la historia; este año (el 3 de noviembre de 2026) se cumple el 50.º aniversario de dicha película.