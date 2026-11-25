El escritor y ensayista argentino Carlos Felice Fioravanti publicó Permanecer humano. Una ética del amor, la pérdida y la presencia, una obra editada por Editorial Dunken que reúne reflexiones filosóficas y literarias sobre los vínculos afectivos, el duelo, la fragilidad y la búsqueda de sentido en la sociedad contemporánea.

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Con un enfoque humanista y una prosa cercana, el libro indaga en aquellas experiencias límite que transforman la percepción del mundo —como la muerte de un ser querido, el paso del tiempo y las crisis personales— para analizar qué queda en las personas después del dolor y cómo se reconstruyen los lazos con los demás.

¿De qué trata "Permanecer humano", el nuevo libro de Carlos Felice Fioravanti?

A lo largo de sus páginas, Felice Fioravanti examina las grandes preguntas de la existencia desde el cruce entre la filosofía, la ética y la vida cotidiana. El ensayo se estructura alrededor de tres ejes centrales:

El amor y la ausencia: Cómo las pérdidas modifican la vivencia del tiempo, de qué manera los recuerdos habitan el presente y qué significa acompañar a otro cuando las palabras no alcanzan.

La resistencia al endurecimiento emocional: Una advertencia sobre la velocidad y la incertidumbre actuales, y el riesgo de acostumbrarse al sufrimiento ajeno.

La ética de la presencia: La reivindicación de la escucha, la ternura, la dignidad y la responsabilidad afectiva como pilares para sostener la condición humana.

La trayectoria literaria de Carlos Felice Fioravanti

La publicación de Permanecer humano consolida un recorrido intelectual en el que Carlos Felice Fioravanti viene explorando, a través de distintos ensayos y artículos, las tensiones de la naturaleza humana y los dilemas éticos del presente.

En esta obra, el autor sintetiza interrogantes trabajados durante años para ofrecer un espacio de pausa frente a las urgencias diarias. Lejos de los tratados académicos rígidos, el libro dialoga directamente con la experiencia íntima de cada lector, invitando a revisar las propias decisiones, reconocer la vulnerabilidad compartida y repensar el modo en que nos relacionamos con los otros.