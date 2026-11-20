Retrato de Carlos Belloso (Crédito: Martín Ernesto García).

Hay actores capaces de transformar el cuerpo y el rostro hasta volverse casi irreconocibles. Carlos Belloso hizo de esa búsqueda una marca propia: pasó de los personajes populares de la televisión a las criaturas inquietantes del teatro y el cine, sin dejar de explorar los límites entre el humor, el misterio y la oscuridad. Hoy, esa curiosidad lo lleva al escenario de La ratonera, el clásico policial de Agatha Christie que volvió a Buenos Aires bajo la dirección de Manuel González Gil.

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En una entrevista exclusiva con El Destape Web, Belloso se detiene en el oficio de actuar, recuerda la exigencia de trabajar con Lucrecia Martel y analiza las dificultades que atraviesa la producción cultural argentina. También vuelve a una experiencia decisiva de su juventud: el servicio militar durante la guerra de Malvinas, cuando estuvo destinado a la defensa antiaérea del aeropuerto de Río Gallegos. Entre recuerdos, reflexiones políticas y películas de terror, el actor reconstruye un recorrido atravesado por la imaginación y la necesidad de hacer lo que desea.

Esta es tu primera vez en La ratonera, un clásico que lleva más de siete décadas en escena. ¿Cómo era tu vínculo con Agatha Christie y con el teatro de misterio?

- La obra está basada en Los tres ratones ciegos, de Agatha Christie, y tiene un secreto que no debe ser revelado. En este caso es crucial, porque tiene que ver con todo el armado de la obra. También hay mucha tradición de teatro de suspenso. Estamos en el Liceo, donde Narciso Ibáñez Menta hizo varias obras.

Siempre quise hacer teatro inglés, desde Oscar Wilde hasta Joe Orton, que tiene mucho humor negro y también componentes de misterio. Sherlock Holmes es otro deseo: ahora estoy preparando una adaptación teatral con el actor Curly Jiménez. Estamos viendo si podemos hacer El sabueso de los Baskerville. Hay que ver cómo se adapta, porque a esos sabuesos hay que traerlos de alguna manera (se ríe). El teatro inglés y el policial siempre me gustaron. En algún unipersonal metí una investigación, pero no había hecho algo así en el teatro comercial y popular. A la obra le está yendo muy bien y estamos muy contentos. Tengo que confesar que de Agatha Christie había leído algunos cuentos, aunque no soy fanático.

Mucha gente llega a Christie a través del cine, por películas como Asesinato en el Orient Express o Muerte en el Nilo.

- Totalmente. Seguramente vi alguna película, pero no quiero mezclar las cosas: una cosa es leer un libro y otra ver una película. Yo siempre fui más de Hitchcock, me gusta mucho la película La dama desaparece, por ejemplo. Él agarra el misterio y se lo adueña.

Tu personaje es un extraño, un excéntrico del que todos desconfían. ¿Cómo fue construirlo?

- Es el distractor de la obra. Estás siempre pensando que es él, pero es tan evidente que decís:"Quizás no". Tiene mucha sofisticación y rareza: es un italiano metido en una posada inglesa, donde todos quedan atrapados. Es como el peor plan que te puedas imaginar.

Manuel González Gil me permitió muchas cosas. Pensé que el personaje le iba a aportar una fantasía extraña, algo exótico porque viene de otro país. Habla medio en cocoliche y a veces lo uso para que sospechen de mí: vengo hablando en italiano y de repente mando una frase perfecta. Todos me miran como diciendo: "¿Qué sos?". Alimento esa sospecha.

A lo largo de tu carrera hay un recurso que llama la atención: tu cara, la plasticidad para hacer muecas y construir personajes. Antes de la entrevista mencionabas a Lon Chaney, un maestro de las máscaras. ¿De dónde viene ese interés?

- Viene de mi padre. Cuando yo era muy chico me hablaba de Lon Chaney y a mí siempre me interesó. Cuando vi la primera película de él en el Cine Club de Sammaritano (Salvador), en pantalla gigante, quedé fascinado. Era The Penalty, El hombre sin piernas. A partir de ahí dije: "Hay una actuación que me divierte mucho y es la que va por esos lugares". También es un desafío no ser uno y ser otro, algo que a veces se abandona en la actuación.

Lon Chaney tiene una historia muy fuerte: era hijo de padres sordomudos, y esa expresión le vino muy bien al cine mudo. Esa cara y esa expresión que hacía me sirvieron más en el teatro que en el cine. En cine, con el primer plano, pesa más el pensamiento que la gestualidad. En teatro tenés que proyectar, no solamente con la rostro sino también con el cuerpo.

¿Esa gestualidad se ensaya o en tu caso es algo más natural?

- Creo que es natural, pero al mismo tiempo hay que ayudarla. Hay profesores que subrayan eso y otros que van más por el método stanislavskiano: la memoria emotiva, el yo afectado, cosas que tengan que ver con algo real. Yo vinculo más el teatro con la fantasía, con personajes que en cualquier momento pueden desarticularse en un movimiento sorpresivo.

También estudié mucho las diferentes actuaciones y los pedidos de los directores. Si Manuel me hubiera dicho "hacelo más tranquilo, que no despierte tantas sospechas", yo habría ido por ese lado. Pero él se divertía con este personaje que aportaba fantasía.

¿Hubo algún personaje que te exigiera especialmente, por su gestualidad o su corporalidad?

- Con todos trabajo como un científico frustrado. Agarro el personaje, lo estudio, veo sus componentes, los voy mutando, borro todo y empiezo de nuevo.

Lucrecia Martel me vio en una obra de teatro y me eligió para La niña santa. Yo sentía que el guion tenía que potenciarse con alguna gestualidad mía. Le decía: "Acá tengo que estallar porque veo unas fotografías". Y ella me respondía: "No, no hagas nada". Pasaban las escenas y yo volvía a sentir que el personaje tenía que estallar. Ella insistía: "No, tampoco hagas nada". En un momento, cuando vi que el clima iba a reventar, le dije: "Bueno, acá sí tengo que estallar". Y me dijo una frase que no me olvido: "¿Te acordás que yo te pedía que no hicieras nada? Bueno, ahora sé menos". Me pareció una ecuación bárbara. Hacer menos me costaba porque soy muy gestual, pero también tiene una gestualidad que uno busca. Creo que actué una palidez.

¿Cómo mirás hoy esa experiencia?

- Me llevó a un registro al que jamás habría querido ir por mi cuenta. Fue un desafío buscar un personaje que no hubiera hecho de esa manera sin la ayuda de Lucrecia. Los directores para mí son esenciales.

Al Vasquito de Campeones, por ejemplo, lo trabajé con Sebastián Pivotto. Antes de salir le dije que quería usar anteojos porque tengo un problema en la vista. Él me contestó: "Sí, pero esos anteojos tienen que estar remendados". Eso se convirtió en un signo característico del personaje. El director es una parte fundamental del trabajo del actor.

¿Sentís que hoy hay menos tiempo para preparar personajes?

- Sí, lo veo, aunque también hay producciones que lo tienen en cuenta. Cuando hice a Donatello, un personaje sordo en Culpables, Adrián Suar me lo pidió tres meses antes para que pudiera prepararlo. Sabía que yo iba a tomarme ese tiempo.

Pero tenés razón: ahora a veces es "mañana hay que hacer tal o cual cosa" y hay que salir con el conocimiento que uno tiene. También la profesión te da practicidad. En la prueba de cámara, que se hace sobre todo por la luz, se aprovecha para apuntalar el personaje. Dialogás con el director y ese es, para mí, uno de los momentos más creativos. A veces hago posturas o imagino condiciones para personajes y las voy archivando para esos momentos. Pienso: "Quiero hacer un personaje que hable así, todo el tiempo". Y todavía no llegó ese personaje.

¿Qué pasa en tu casa cuando probás esas cosas?

- Mi mujer es actriz, así que no se asombra mucho. Además, nos da de comer (se ríe).

¿El teatro es hoy tu principal ingreso?

- Actualmente sí, porque hay muy poca ficción audiovisual, por todo el tema del financiamiento. El INCAA está ayudando a pocas producciones y eso se va resintiendo. Por suerte trabajé para distintas plataformas, como Netflix, Prime, HBO y Disney, pero no es algo de lo que uno pueda estar pendiente para comer.

Cuando al teatro le va bien hay una diferencia: podés ahorrar, algo que en este momento es difícil de pensar. Paralelamente a La ratonera estoy haciendo Siete estaciones para hablar de amor, en el Teatro del Pueblo, dirigida por Victoria Hladilo. Ella me propuso trabajar y yo le dije que podía los lunes. En el teatro comercial generalmente estoy de miércoles a domingo y trato de dedicar lunes y martes a otras ideas. Es una obra muy hermosa, con textos hermosos, basada en un cuento de Chéjov. Es otra forma de actuar y tenía ganas de hacerla.

¿Qué lectura hacés de la situación de los actores y de la falta de ficción nacional?

- Hay desfinanciamiento y falta de apoyo a ciertas actividades culturales. Por ejemplo, está el Instituto Nacional del Teatro que ayuda a producciones a mejorar una escenografía o un vestuario, pero algo muy importante son los intercambios interregionales, los festivales en Córdoba o en Jujuy. Eso se perdió por falta de financiamiento.

También hay una preocupación que a veces expresa Carlos Rottemberg: la televisión de aire no está generando artistas y actores para nutrir al teatro comercial. Hoy los teatros se llenan, no necesariamente porque la gente tenga más poder adquisitivo, sino porque a sus actores no los puede ver en otro lugar. Hay un amor entre la gente y el actor nacional. Cuando la serie Hija del fuego se puso en televisión abierta, volví a ser popular. La gente me decía: "Volviste a la televisión". Y no: es que la televisión no hace cosas para que uno pueda volver a eso.

Algunos actores buscan otras formas de exposición y participan, por ejemplo, en programas como MasterChef.

- A mí me llaman de MasterChef y no voy. Me encanta cocinar, pero me parece mucha exposición y aunque me encanta cocinar, no es una tarea que quiera hacer. Que otros lo hagan me parece genial.

Estuve en Bailando por un sueño, en un trío de salsa, porque me llamó Laport. Fuimos con personajes e incluso nos sacamos un diez (se ríe). Pero MasterChef es otro estadio y prefiero no hacerlo. Entiendo que algunas personas necesitan otros soportes para poder hablar de lo que hacen.

También aparece la convivencia con influencers que empiezan a actuar. ¿Cómo vivís ese encuentro?

- En menor medida me pasó cuando empezamos a hacer las producciones de Polka. Adrián mezclaba actores de trayectoria con otros que recién empezaban, y también gente de televisión con gente de teatro. Con Gasalla pasó algo parecido: permitió que Urdapilleta (Alejandro), Tortonese (Humberto) y Batato (Barea) estuvieran con él. En Polka ocurría algo parecido, nos mezclábamos con gente de televisión y yo salí sabiendo mucho gracias a ese intercambio.

Con los youtubers o influencers me parece que pasa casi lo mismo. Tienen menos conocimiento de actuación, pero al estar en contacto con una producción y un director se van metiendo en una maquinaria de interpretación. Nunca estuve muy peleado con eso, porque me acuerdo que, en otra época, a mí me tocó hacer algo parecido. En aquella época no había tantos influencers; si no, quizás yo hubiera sido uno más.

Malvinas y el después: "Venía de bailar en Pinar de Rocha y aparecí en la estepa patagónica con un cañón antiaéreo"

¿Cómo empezaste a actuar?

- En la escuela secundaria. Me gustaban mucho la improvisación y la observación; veía que eran herramientas muy atractivas. Después me tocó hacer el servicio militar durante la guerra de Malvinas. Estuve en Río Gallegos, con una orden de combate para dar protección al aeropuerto, y después terminé el servicio. Eso me interrumpió el camino.

Cuando me di cuenta de que estaba en manos de gente que en cualquier momento podía llevarme a una guerra y matarme, dije: "Voy a hacer lo que se me dé la gana". Y lo que quería era interpretar, como ese Lon Chaney del que me hablaba mi viejo. Recordé lo que había hecho en la secundaria, en la escuela Esteban Echeverría de Munro, donde los sábados daban un curso de actuación. Quería estudiar y trabajar de lo que se me diera la gana.

Se volvió a presentar Campo minado, de Lola Arias, que reúne a veteranos argentinos y británicos. ¿Qué te pasa con una obra así?

- No la vi. Me parece genial la experiencia de Lola Arias, pero a mí me lleva de vuelta a ese momento, al frío y el trabajo... Como soldado no tuve enfrentamientos. Tuve compañeros muertos, pero en otras circunstancias.

Emplazar una pieza antiaérea era un trabajo duro. Transportar municiones también: eran cajones muy pesados. Había alertas rojas permanentes. Y el frío era terrible. Llegué a estar a 25 grados bajo cero haciendo guardia o adentro de un Unimog esperando instrucciones. Un casco con antiparras para mí es la guerra del sur, la guerra de Malvinas. Puedo ver una película sobre la Segunda Guerra Mundial o una de La guerra de las galaxias y no me pasa nada. Pero cuando un casco tiene antiparras me vuelve todo el frío. No sé si ver esas cosas me haría bien o mal, pero las rechazo.

Eras muy joven...

- Estuve dando protección antiaérea al aeropuerto de Río Gallegos, de donde salían muchos aviones que atacaban a la flota y llevaban pertrechos y alimentos al Ejército. Era artillero: te daban una pieza con un pelotón, ibas a una posición estratégica y la emplazabas. Esperabas que apareciera un hostil, como llamábamos a los aviones enemigos.

Yo tenía 18 años. Venía de bailar en Pinar de Rocha y aparecí en la estepa patagónica con un cañón antiaéreo. A esa edad tenés una cabeza rara y en algún punto también lo tomaba como una aventura. Pero había preocupación por la familia, que no sabía nada. Nos hacían escribir cartas y tardaban semanas en llegar. Es muy diferente pensarlo desde esta época. A alguien de 18 años se le exigía un servicio militar obligatorio y se suponía que ahí se recibía de hombre, como alguien que podía defender a la patria. Hoy defender a la patria me parece rarísimo porque, desde mi punto de vista, no hay políticas de soberanía.

Quizàs el acto de soberanía más reciente fue cuando la Selección Argentina volvió a poner el tema de Malvinas en la conversación pública.

- Ni lo dudes, eso es volver a reactivar una idea de soberanía y desestabilizó al Gobierno, que solo piensa en obedecer al imperio. También me da bronca cuando escucho la canción "los chicos de Malvinas, que jamás olvidaré", porque pienso que después se votó a una persona que era admiradora de Margaret Thatcher. Me pregunto cómo se explica eso. Como concepto, la soberanía está muy devaluada. Y te lo dice alguien que a los 18 años ofreció su vida por unas islas.

¿Te interesó volver a Río Gallegos o acercarte a las islas?

- Quedé muy vinculado con el Grupo de Artillería 11, que vuelve de vez en cuando a Río Gallegos, a las posiciones donde estuvimos. Pero a mí me pone incómodo volver a recordar el frío, el trabajo y la presión que tuvimos.

¿Y exorcizarlo desde la actuación o a la escritura?

- Escribí varias cosas. En un momento pensé: "Yo manejo todo tipo de armas". El Ejército me dio conocimientos que iban desde un cañón hasta distintas armas de fuego. Me pregunté qué hacía con eso e hice un personaje: un militar que salía de la ducha, recibía un llamado y vendía armas. Iba recorriendo las distintas armas y metía otras cosas en el medio. Después escribí una obra sobre dos excombatientes que deciden hacer un gran asalto a una embarcación y recuerdan cosas que hicieron en la guerra, conocimientos tácticos y de combate.

"En teatro podría interpretar a Milei, porque lo veo más esperpéntico"

En un momento en que aparecen muchas ficciones sobre personajes reales, ¿te gustaría interpretar a Javier Milei? Te lo pregunto por tu unipersonal El aparato.

- En El aparato monté sobre 1984, de Orwell, una especie de distopía con referencias a un capitalismo extremo. En ese mundo alguien nos vigilaba y era una cara idéntica a Milei. Lo estrené en las PASO, cuando todavía no sabíamos que iba a ser presidente. Después se volvió más un documental que una fantasía distópica.

Quizás no lo interpretaría en una película o en algo audiovisual: creo que ya pasé la edad. En teatro podría ser, porque lo veo más esperpéntico.

¿Formás parte de un grupo de personas aficionadas al cine de terror?

- Se llama Sepulcrales, lo coordina Darío Lavia y nos reunimos en Los Inmortales los primeros viernes de cada mes. Hablamos mucho de películas y recordamos a grandes maestros, desde Conrad Veidt en El gabinete del doctor Caligari hasta Lon Chaney. Yo soy experto en Lon Chaney.

Narciso Ibáñez Menta es una guía, y también su hijo, Chicho Ibáñez Serrador, que hizo maravillas en la televisión española. El terror es un género potente y necesario. No se trata solamente de asustar al espectador: hay algo más profundo.

Argentina también tiene una tradición particular en el terror, con clásicos independientes como Plaga zombie o Moebius, que juegan con distintos géneros.

- Sí, tenemos una tradición genial y un diálogo muy rico. También está El vampiro negro, en relación con M, el vampiro. A mí me gusta mucho el género. En el grupo intercambiamos remeras, pero también exploramos, escribimos en una revista pequeña y hacemos cuentos. Yo estoy escribiendo una serie de cuentos y voy a ver si puedo adaptarlos para hacer una serie.

¿Qué pensás del terror argentino de los últimos años, desde Demián Rugna y Cuando acecha la maldad hasta la obra de Mariana Enríquez?

- Me parecen geniales. Estoy leyendo menos que en otras épocas, es una confesión, pero leí a Mariana Enríquez y me parece genial que sus obras se adapten a series o películas. Rugna también me gusta. Creo que son un incentivo, como cuando Vilas empezó a ganar y se puso de moda el tenis. Hay que poner de moda una cierta forma de ver el cine, como es el terror.

Y a vos se te dan bien los personajes perturbados.

- Los entiendo, los comprendo. Comprendo la locura y entonces me pongo a hablar de ella. Recuerdo que en el Parakultural Urdapilleta decía que siempre hablaba de ciertas cosas y que quizás no tendría que hacerlo. Yo le respondí: "Si no hablás vos, ¿quién puede hablarlo?".

Salvando las diferencias con el maestro Urdapilleta, creo que cada uno tiene que hablar de las cosas de las que está capacitado para hablar. La locura es un tema que conozco porque estuve en contacto con ella y la viví en mi familia.

¿Le temés?

- Sí, porque es una enfermedad grave. Cuando perdés la conciencia y vas para otro lado, la vida es otra cosa. Yo lo viví así. Siento que hay un límite que puedo manejar y eso me convierte en un cuerdo. El temor es ir hacia el otro lado, caer al abismo.