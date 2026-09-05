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Carca celebra tres décadas de "A Un Millón de Años Blues": el ritual psicodélico que definió al rock nacional

El histórico músico se presentará el próximo 9 de octubre en San Telmo para repasar de punta a punta un disco fundamental de la historia del rock nacional. Tras consagrarse en los Premios Gardel con su último trabajo, el artista prepara un espectáculo lleno de mística psicodélica y groove.

05 de septiembre, 2026 | 11.34
Carca celebra tres décadas de "A Un Millón de Años Blues": el ritual psicodélico que definió al rock nacional

El próximo 9 de octubre a las 21:00 horas, La Trastienda se transformará en el epicentro de una celebración histórica para la música argentina. Carca, referente indiscutido de la escena artística porteña y una de las voces más singulares del rock en castellano, subirá al escenario para conmemorar los 30 años de A Un Millón de Años Blues. La cita promete revivir la crudeza psicodélica y el groove de una obra fundamental que moldeó su identidad y le aportó una mística espacial inolvidable a la década del noventa.

Lanzado en 1996, este álbum funcionó como su declaración de independencia absoluta. Mientras el panorama musical de la época fluctuaba entre el grunge y la electrónica incipiente, el músico fusionó con maestría el blues clásico con sintetizadores analógicos y una estética glam única, definiendo para siempre el sonido del space blues.

Aquel trabajo lo consolidó como un autor impredecible y le valió el respeto inmediato de sus pares, abriéndole el camino para convertirse en aliado histórico de Babasónicos -banda de la que es miembro estable desde 2007- y colaborar con figuras internacionales y locales de la talla de Ian Brown, Bernard Fowler, Andrés Calamaro, Daniel Melero y Los Espíritus.

Con más de tres décadas de trayectoria que abarcan discazos como Miss Universo, Nena, Uoiea y Carcasutra, el artista viene de atravesar un hito vital y creativo extraordinario. Tras superar una internación de diez meses a comienzos de 2024 a la espera de un trasplante de corazón -período en el que transformó su habitación de clínica en un estudio improvisado-, regresó a los escenarios con el aclamado álbum Exultante (2025), trabajo que se consagró ganador del premio a Mejor Álbum de Rock Alternativo en los Premios Gardel 2026.

MÁS INFO

En este esperado reencuentro en el emblemático espacio de San Telmo, el multiinstrumentista que también brilló como actor en Kryptonita y Nafta Súper repasará A Un Millón de Años Blues de punta a punta, además de recorrer los pasajes más pesados y sensuales de su prolífica discografía.

Cómo y dónde conseguir las entradas para la fecha en La Trastienda

Las localidades para presenciar este hito del rock nacional en La Trastienda (Balcarce 460, CABA) ya se encuentran a la venta. Los tickets pueden adquirirse de manera digital a través de la plataforma Passline o de forma presencial directamente en la boletería del recinto.

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