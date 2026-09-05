Carca celebra tres décadas de "A Un Millón de Años Blues": el ritual psicodélico que definió al rock nacional

El próximo 9 de octubre a las 21:00 horas, La Trastienda se transformará en el epicentro de una celebración histórica para la música argentina. Carca, referente indiscutido de la escena artística porteña y una de las voces más singulares del rock en castellano, subirá al escenario para conmemorar los 30 años de A Un Millón de Años Blues. La cita promete revivir la crudeza psicodélica y el groove de una obra fundamental que moldeó su identidad y le aportó una mística espacial inolvidable a la década del noventa.

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Lanzado en 1996, este álbum funcionó como su declaración de independencia absoluta. Mientras el panorama musical de la época fluctuaba entre el grunge y la electrónica incipiente, el músico fusionó con maestría el blues clásico con sintetizadores analógicos y una estética glam única, definiendo para siempre el sonido del space blues.

Aquel trabajo lo consolidó como un autor impredecible y le valió el respeto inmediato de sus pares, abriéndole el camino para convertirse en aliado histórico de Babasónicos -banda de la que es miembro estable desde 2007- y colaborar con figuras internacionales y locales de la talla de Ian Brown, Bernard Fowler, Andrés Calamaro, Daniel Melero y Los Espíritus.

Con más de tres décadas de trayectoria que abarcan discazos como Miss Universo, Nena, Uoiea y Carcasutra, el artista viene de atravesar un hito vital y creativo extraordinario. Tras superar una internación de diez meses a comienzos de 2024 a la espera de un trasplante de corazón -período en el que transformó su habitación de clínica en un estudio improvisado-, regresó a los escenarios con el aclamado álbum Exultante (2025), trabajo que se consagró ganador del premio a Mejor Álbum de Rock Alternativo en los Premios Gardel 2026.

En este esperado reencuentro en el emblemático espacio de San Telmo, el multiinstrumentista que también brilló como actor en Kryptonita y Nafta Súper repasará A Un Millón de Años Blues de punta a punta, además de recorrer los pasajes más pesados y sensuales de su prolífica discografía.

Cómo y dónde conseguir las entradas para la fecha en La Trastienda

Las localidades para presenciar este hito del rock nacional en La Trastienda (Balcarce 460, CABA) ya se encuentran a la venta. Los tickets pueden adquirirse de manera digital a través de la plataforma Passline o de forma presencial directamente en la boletería del recinto.