Nuevo ataque contra el arte para denunciar el cambio climático: usaron pegamento en un Vermeer

Otra famosa pintura fue dañada por activistas europeos en el marco de la campaña "Just Stop Oil".

La policía neerlandesa detuvo a tres activistas climáticos del movimiento Just Stop Oil luego de que atacasen el cuadro "La joven de la perla" (1665), del pintor del Siglo de Oro Johannes Vermeer. Si bien la obra estaba protegida por un cristal y no resultó dañada según la galería Mauritshuis de La Haya, en la filmación difundida en Twitter se puede ver la utilización de pegamento y un producto rojo.



El ataque, que se suma al de la semana pasada al Museo Madame Tussauds de Londres, donde activistas del colectivo Just Stop Oil lanzaron tortazos a las figuras de cera del rey Carlos y la reina Camila y al que hicieron sobre "Los girasoles" de Van Gogh o "Los almiares" de Claude Monet, incluyó la proclama de un mensaje. Uno de los activistas preguntó a los gritos al público cómo se sienten al ver algo bello siendo aparentemente destruido. En ese momento, los visitantes le piden que se calle y él responde diciendo que deberían sentirse avergonzados. Tras el ataque, los activistas fueron arrestados.





En las camisetas de los ecologistas que ingresaron a la galería Mauritshuis podía leerse "Just stop oil", el mismo grupo ambiental del Reino Unido que está detrás de la mayoría de ataques de esta índole registrados en otros museos.



"La joven de la perla" es uno de los cuadros más conocidos de la historia del arte. Como sigue sin saberse quién era la modelo, la obra tiene cierto poder enigmático de atracción al retrato. Se trata de un cuadro pequeño de 44 centímetros por 39, en el que se puede ver cómo la chica se gira hacia el espectador desde un fondo oscuro. Esta obra, junto a una treintena más cedida por museos internacionales, se prepara para la mayor retrospectiva dedicada a Vermeer en la historia de otro museo holandés, el Rijksmuseum de Ámsterdam prevista para el 10 de febrero de 2023.

Tras el ataque, el museo explicó en un comunicado que "dos personas se pegaron" al cuadro y "una tercera lanzó una sustancia desconocida" sobre la obra, explicó. Informaron, además, que el lienzo no sufrió daños y será expuesto de nuevo lo antes posible, al tiempo que condenó "firmemente" el ataque.



La policía de La Haya, por su parte, informó desde su cuenta en Twitter que había detenido a tres personas en un museo por "violencia pública contra bienes".