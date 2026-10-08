Cadena Perpetua y la independencia como trinchera: "Las letras de la banda tienen un peso testimonial que es difícil hacerse el boludo"

Cadena Perpetua presenta El club de los parecidos, su nuevo disco (Foto: gentileza prensa).

Más de tres décadas en la ruta del punk rock nacional no se sostienen por inercia. En un ecosistema musical dominado por algoritmos y sonidos efímeros, Cadena Perpetua volvió al estudio para dar vida a El club de los parecidos, su primer álbum en más de diez años, y en medio de la gira con la que están recorriendo el país para presentarlo, hablaron con El Destape.

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Un puñado de canciones que llevó tiempo madurar, pero que reafirman la identidad de un grupo que decide autogestionar su camino, romper con los intermediarios y mantener viva la chispa del mensaje directo. En charla con El Destape, Hernán "Vala" Valente (voz y guitarra), Eduardo Graziadei (bajo) y Damián "Chino" Biscotti (batería) repasan la trastienda de este esperado regreso, la creación de su propia plataforma independiente y la vigencia de un repertorio que nunca dejó de reflejar a realidad argentina.

El tiempo necesario para bancar la palabra

El proceso de gestación de El club de los parecidos no fue inmediato. Según relató Vala, el germen del disco comenzó entre 2016 y 2017 con maquetas instrumentales, pero la búsqueda de la palabra justa demoró la llegada final del material. "Lo que no sabíamos era que íbamos a tardar tanto en sentirnos cómodos con lo que escribíamos y lo que sentíamos", confesó el cantante. Tras dudar sobre la posibilidad de recuperar la química compositiva, el hallazgo de las letras renovó la mística: "Al escucharlas con la voz encima, me llevó a un lugar al que deseaba que me lleve una canción nueva de Cadena. Lo festejamos más que nunca".

La demora no fue casual. Vala remarcó la premisa de no grabar nada que no puedan defender luego sobre el escenario: "Venía escribiendo pero no me gustaba. Hay que bancarlo, más que nada con uno mismo". En esa línea, Edu Graziadei agregó que el surgimiento de un buen tema funciona como tracción para el resto, mientras que Biscotti destacó cómo la banda no dejó de mantenerse fiel a sí misma, buscando ser sincera con lo que observa y siente.

Cadena Perpetua presenta El club de los parecidos, su nuevo disco (Foto: gentileza prensa).

Fuera del algoritmo: una alternativa sin intermediarios

Lejos de adaptarse a las reglas de juego de las grandes corporaciones del streaming, Cadena Perpetua apostó por la creación de su propia aplicación y club de contenidos. La motivación principal, según explicó Edu Graziadei, respondió tanto a la pérdida de calidad de audio en las plataformas masivas como al deseo de sostener la autonomía: "Fue una idea para ir por fuera y tener un lugar para los fans de Cadena, donde puedan escuchar con la calidad final y donde les brindemos beneficios directos".

En ese sentido, Valente celebró la respuesta del público frente a esta apuesta independiente. "El pibe y la chica que vienen a ver a Cadena entendieron por dónde venía. Para nosotros era una acción directa sin intermediarios entre la banda y el oyente, sin redes ni plataformas en el medio", enfatizó, destacando la búsqueda de un canal transparente para volcar desde shows hasta documentales o singles.

Testigos de una época que no cambia

Sobre el impacto de recuperar canciones escritas hace 20 o 30 años en el contexto actual, los músicos de Cadena no esquivaron la mirada crítica. Graziadei reflexionó sobre la actualidad de su obra histórica y remarcó que, lejos de envejecer, las problemáticas persisten: "Duele, pero están vigentes desde siempre. El mundo no ha cambiado demasiado o cambió para mal, pero las letras de Cadena siempre tienen ese peso testimonial que es difícil de hacerse el boludo".

Pese a la distancia física -con dos integrantes viviendo en España y uno en Argentina-, la banda mantiene su engranaje mediante la organización por etapas y la comunicación constante vía WhatsApp. "Nos arreglamos como podemos. Yo siento que vivo lejos, nada más, pero sigo conectado con la gente y con lo que pasa", concluyó Biscotti. Con disco nuevo bajo el brazo y la bandera del punk rock independiente en alto, Cadena Perpetua ratifica que su vigencia no depende de modas, sino del compromiso con su propia historia.

Cadena Perpetua presenta El club de los parecidos, su nuevo disco (Foto: gentileza prensa).

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