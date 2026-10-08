C Art Media cumple 8 años y lo festeja con una noche gratuita de música, arte y gastronomía.

C Art Media cumple ocho años y prepara una celebración especial para compartir con el público. Este jueves 8 de octubre desde las 19, el espacio ubicado en Avenida Corrientes 6271 abrirá sus diferentes sectores para una noche con música, arte, gastronomía e intervenciones. La entrada será gratuita, con tickets habilitados en su sitio web.

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La jornada tendrá además un motivo extra ya que será la apertura oficial de la temporada de Terraza, uno de los espacios que forman parte del complejo. La propuesta invita a recorrer las distintas áreas de C Art Media y descubrir qué sucede en cada una de ellas durante una noche pensada especialmente por su octavo aniversario.

Este jueves será la apertura oficial de la temporada de Terraza en el C Art Media.

Terraza, Sala Corrientes, Entrepiso, las tres Naves y el Sótano serán parte de la celebración, con una programación que combinará shows, propuestas artísticas, intervenciones y opciones gastronómicas. La idea es que cada ambiente tenga su propia identidad y que el público pueda circular por el complejo y experimentar diferentes propuestas a lo largo de la noche.

Ocho años de música y cultura en Buenos Aires

Desde su apertura, C Art Media se convirtió en uno de los espacios que forman parte del circuito cultural y musical porteño. Su programación reunió a artistas de distintas generaciones y escenas, además de propuestas que exceden el formato tradicional de una sala de conciertos.

A lo largo de estos ocho años, por sus escenarios pasaron artistas internacionales como Primal Scream, Parcels, Foster The People, Skrillex, Mac DeMarco, Pierce The Veil, Gilsons, Supergrass, Stereolab y Thundercat, entre otros. La escena argentina también tuvo una presencia importante con shows de Bandalos Chinos, Gauchito Club, El Kuelgue, YSY A, La Delio Valdez, Los Caballeros de la Quema, Turf, 2 Minutos, Massacre, Marilina Bertoldi, Nonpalidece, Emmanuel Horvilleur y Militantes del Clímax, entre muchos otros nombres.

Pero la historia del espacio no se limita a los recitales. C Art Media también fue sede de fiestas y encuentros que convocaron a grandes públicos, entre ellos BRESH, Plop, Polenta, La Mágica y C Baila, ampliando la propuesta hacia diferentes formas de vivir la noche y la cultura.

Cómo será el festejo de C Art Media

El aniversario tendrá lugar el jueves 8 de octubre desde las 19 en C Art Media, Avenida Corrientes 6271, Buenos Aires. Durante la jornada, los distintos espacios del complejo funcionarán de manera simultánea con música, arte, gastronomía y distintas experiencias. La celebración también marcará el comienzo de una nueva temporada de la Terraza, en una noche que busca reunir parte de la identidad que el espacio construyó durante sus primeros ocho años. La entrada es libre y gratuita.