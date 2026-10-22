BTS en Argentina: sus reproducciones crecieron 193% y el país ya está en el top 10 mundial de Spotify.

El fenómeno de BTS en la Argentina no se mide solamente en entradas agotadas, largas filas de fanáticos y la emoción por ver a los siete integrantes juntos sobre un escenario. También se refleja en las plataformas digitales, las reproducciones del grupo surcoreano en Spotify crecieron un 193% en el país entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, un aumento que superó ampliamente el promedio mundial de la banda.

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El crecimiento coincide con la llegada de BTS al país para ofrecer sus primeros conciertos en la Argentina, en el marco de su gira mundial ARIRANG. Este miércoles brindaron su primera presentación y aún les quedan dos fechas programadas en La Plata para el viernes 23 y el sábado 24 de octubre.

Cuáles son las canciones de BTS más escuchadas en Argentina

Los datos, difundidos por Spotify, confirman que Argentina pasó del puesto 14 al octavo entre los mercados que más escuchan a BTS en la plataforma, con un total de 250,6 millones de reproducciones durante el período analizado. El crecimiento de las reproducciones también permite conocer cuáles son los temas que más conectan con el público argentino.

De acuerdo con las cifras compartidas por Spotify, “SWIM”, uno de los sencillos centrales de la nueva etapa musical del grupo, encabeza el ranking de canciones más escuchadas en el país. Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, las cinco canciones que concentraron más reproducciones fueron “SWIM”, con el 12,3% de las escuchas de BTS, “NORMAL”, con el 4,4%, “Body to Body”, con el 4%, “Hooligan”, con el 3,9% y “2”, con el 3,6%.

El lanzamiento de ARIRANG funcionó como un impulso para la escucha del grupo. En marzo de 2026, las reproducciones en la Argentina aumentaron un 215% respecto de febrero. En abril, el crecimiento llegó al 514% en comparación con el mismo mes de 2025. Las cifras muestran que el interés no se limita a la nostalgia por los grandes éxitos de la banda ya que las canciones de su nueva etapa también lograron instalarse entre las favoritas de ARMY.

El K-pop crece en Argentina y BTS gana protagonismo

El fenómeno, además, se inscribe en una expansión más amplia de la música surcoreana en el país. Según el relevamiento de Spotify, las reproducciones de K-pop en Argentina aumentaron un 84% entre 2021 y 2025. En 2026, BTS reforzó su peso dentro del género, entre enero y septiembre, concentró el 30% de las reproducciones de canciones identificadas como K-pop en la Argentina, frente al 11% que había representado durante todo 2025.

BTS llegó a la Argentina en el marco de su gira mundial ARIRANG.

Otro dato refleja la intensidad del vínculo entre el grupo y sus seguidores. Durante la última semana de septiembre de 2026, los oyentes argentinos dedicaron, en promedio, casi una hora semanal a escuchar a BTS. En el mismo período del año anterior, el promedio había sido de 0,61 horas. A su vez, la cantidad de oyentes semanales creció un 53% interanual.

Así, mientras BTS inicia una nueva etapa con ARIRANG y se encuentra por primera vez con sus fanáticos argentinos en un estadio, las estadísticas de Spotify muestran la dimensión de una comunidad que no dejó de crecer. La Argentina ya no ocupa un lugar secundario en el mapa global de la banda, se ubica entre los diez países que más la escuchan y se convirtió en uno de los mercados donde su música gana terreno con mayor fuerza.