De La Beriso a Gauchito Club: los lanzamientos musicales que llegan con noviembre.

La música argentina vuelve a renovarse con una nueva tanda de lanzamientos que reúne a artistas consagrados, proyectos emergentes y bandas que siguen explorando nuevos caminos sonoros. Entre canciones que anticipan próximos discos, álbumes que amplían universos creativos y colaboraciones inesperadas, la semana ofrece un recorrido por distintas generaciones y estilos de la escena local.

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Del rock de La Beriso y Don Osvaldo a las búsquedas de Gauchito Club, Los Besos y las nuevas voces del pop y la música alternativa, estos son algunos de los estrenos destacados para sumar a la playlist.

Los lanzamientos musicales que tenés que escuchar esta semana

La Beriso – “Llegué Temprano”

La Beriso presenta Llegué Temprano, un nuevo single que toma como punto de partida una situación inesperada para construir una historia atravesada por el desamor, las contradicciones y las oportunidades perdidas. La canción juega con una paradoja: llegar a tiempo y descubrir algo que quizás hubiera sido mejor no conocer. Con una trayectoria que comenzó en Buenos Aires en 1998 y nueve discos de estudio, la banda continúa recorriendo el país con su gira El pasado vuelve a sonar, después de celebrar los diez años de Historias. El tema tendrá su estreno en vivo el sábado 7 de noviembre en el Microestadio de Ferro, con entradas disponibles a través de Passline.

Gauchito Club – “Bancate Tu Viaje”

Gauchito Club presenta Bancate Tu Viaje, el primer adelanto del álbum homónimo que la banda mendocina publicará el 18 de febrero de 2027. La canción propone una reflexión sobre la desconexión, el aislamiento y la dificultad de construir vínculos en una época atravesada por las pantallas y el consumo permanente de contenidos. Con el candombe como uno de sus puntos de partida y una combinación de rock, pop y funk, el grupo transforma esa mirada sobre la vida contemporánea en una composición expansiva que invita a cantar y bailar en comunidad. El lanzamiento llega acompañado por un videoclip que anticipa el universo visual del próximo disco. Grabado en los estudios Sonoramica de Córdoba, el álbum fue producido por Gabo Nazar, con Nico Btesh como coproductor y Lucho Pedreira a cargo de la ingeniería y edición. Para este trabajo, la banda eligió registrar a todos sus integrantes tocando al mismo tiempo, en busca de recuperar la espontaneidad y la energía de sus presentaciones en vivo. El estreno inaugura una nueva etapa para el grupo, que también se prepara para una gira europea por seis ciudades en noviembre.

Dease – PURO

Dease, el proyecto musical de Francisco Baccega, presenta PURO, un EP de tres canciones que transforma una experiencia personal en un recorrido sonoro sobre el amor, la pérdida y la reconstrucción. Después de adelantar el material con 37° 48' S, 144° 57' E y 16/05/24, el artista completa la obra con A., la pieza que termina de darle forma a un relato inspirado en una ruptura amorosa. Con una propuesta que combina pop, electrónica y experimentación, el músico convierte el dolor en poesía y reflexiona sobre los vínculos y los pequeños rituales de la vida cotidiana. En paralelo al estreno, Dease registró una live session con público en los históricos estudios Romaphonic, para trasladar el universo del EP a una experiencia en vivo. El lanzamiento marca el cierre de una etapa personal y creativa y anticipa el camino hacia su segundo álbum de estudio.

Jazmín Laport – UMBRAL

Jazmín Laport presenta UMBRAL, un álbum conceptual de ocho canciones que indaga en los miedos, las transformaciones personales y los momentos en los que una persona deja atrás una versión de sí misma para descubrir quién puede llegar a ser. El disco reúne tres adelantos que ya habían anticipado su universo, En mi piel, Blue y Éxtasis, junto con cinco canciones inéditas. La propuesta se completa con un cortometraje que amplía la narrativa visual del proyecto y acompaña ese recorrido emocional en el que conviven el vértigo, la confusión y la adrenalina de atravesar nuevos límites.

Pezcuis – Todavía puedo salvar el mundo

La banda tandilense Pezcuis publicó Todavía puedo salvar el mundo, su tercer álbum de estudio y el primero editado por el sello marplatense Casa del Puente Discos. El trabajo reúne siete canciones y profundiza la identidad progresiva del grupo, con cruces entre post-punk, rock alternativo, melodías teatrales y referencias que van desde MGMT y Black Midi hasta Piazzolla y Génesis. Integrado por Victoria Salas, Marcial Mosse y Daniel Roca, el trío también construyó un universo visual junto a Paulina Zambelli, que desarrolla la historia de Lucas, un científico que intenta apoderarse del poder del Pezcuis, una criatura fantástica mitad pez y mitad cuis. El lanzamiento abre una nueva etapa para una propuesta que comenzó en el under de Tandil y amplió su presencia en las escenas de Mar del Plata y Buenos Aires.

Catalina Ammaturo – I Just Wanna Make My Daddy Proud

Catalina Ammaturo lanzó I Just Wanna Make My Daddy Proud, su segundo álbum conceptual, en el que explora la necesidad de aprobación, los vínculos familiares y las contradicciones que aparecen al intentar sostener una vocación artística frente a las expectativas ajenas. Con una sonoridad que combina rock y pop alternativo, sintetizadores y elementos disco, el disco profundiza el camino iniciado con Chica Violeta (2023) y La Pena (2024). El proyecto también tiene una dimensión audiovisual: Ammaturo escribió, dirigió, editó y produjo una película de larga duración que funciona como tesis de su Maestría en Comunicación Audiovisual en la UCA y expande la historia de las canciones. La artista, que fue seleccionada como parte del programa RADAR de Spotify Argentina, presentará el material el 11 de noviembre a las 20 en Niceto Club, en un espectáculo que incluirá actuaciones, bailarines y escenas vinculadas con el universo del film.

Nina Ventre – 333

Con 333, Nina Ventre propone un álbum conceptual dividido en dos capítulos que retratan una búsqueda de identidad y el camino hacia la aceptación personal. El primer lado, integrado por canciones como Mírame, Sin Ti, Error 404 y Who I Am, presenta a una protagonista condicionada por la mirada ajena y la necesidad de pertenecer. En el segundo, la historia cambia de dirección: con una estética más electrónica y oscura, temas como Offline, Quiero estar sola, Psycho Bitch y Lollipop acompañan el proceso de recuperar la propia voz y dejar de buscar aprobación externa. El proyecto combina pop contemporáneo, influencias del K-pop e hyperpop y tendrá su presentación oficial el domingo 22 de noviembre a las 21 en el Teatro Premier, en lo que será el primer show propio de la artista en la Ciudad de Buenos Aires.

Juan Rosasco en Banda ft. Yacaré Manso – “Buenas y malas”

Después de celebrar sus 20 años de trayectoria con presentaciones en distintos puntos del país y debutar en el Movistar Arena como banda invitada de Jesse & Joy, Juan Rosasco en Banda presenta Buenas y malas, una canción junto a Yacaré Manso. En un formato íntimo de piano y voces, con arreglos de cuerdas, el tema reflexiona sobre los vaivenes de la vida, la tristeza y la posibilidad de crecer a partir de las experiencias difíciles. La colaboración se inscribe en una dinámica que el proyecto viene desarrollando en sus últimos lanzamientos: sumar artistas de la escena musical para explorar nuevas formas de interpretar sus canciones.

Sergio Pángaro & Baccarat – “Por vos me volvería a enamorar”

Sergio Pángaro & Baccarat estrenan Por vos me volvería a enamorar, una canción de sonido pop cálido y con influencias del estilo Motown. Entre frases que cruzan sentimientos y contradicciones, el músico construye una declaración amorosa que funciona como eje de este nuevo lanzamiento. La novedad llega acompañada por una recuperación de la discografía del grupo: sus álbumes comienzan a estar nuevamente disponibles en plataformas digitales y en versiones remasterizadas. El primero en regresar es Por el Mundo, mientras que el 13 de noviembre se sumará En Castellano, editado originalmente por Odisea y Pelo Music, que hasta ahora no estaba disponible en formato digital. Antes de fin de año también se incorporarán En la Ideal y Autoayuda. La banda tiene previstas nuevas presentaciones en diciembre, entre ellas dos fechas en la Noche de las Cúpulas y un show navideño en Café Berlín.

María Ezquiaga – Dejame envejecer

María Ezquiaga, reconocida por su recorrido al frente de Rosal, presenta Dejame envejecer, su tercer álbum solista. Editado por PopArt Discos, el trabajo reúne diez canciones que reflexionan sobre el paso del tiempo, las imposiciones sociales alrededor de la belleza femenina, el amor y la manera de habitar el presente. Compuesto principalmente en formato trío junto a Javier Mattanó en bajo y Toto Ciccone en batería, el disco contó con la participación de Ezequiel Kronenberg en teclados, quien también estuvo a cargo de la producción, mezcla y masterización. Entre los invitados aparecen López Arcaute en percusión, Juan Pablo Di Leone en flauta y la poeta Laura Wittner, autora de Todo un día con vos y colaboradora en Maleza. Ezquiaga presentó el material el 5 de noviembre en La Fábrica, en un concierto junto a su formación de trío e invitados.

Los Besos – El amor es un hábito nervioso

Los Besos lanzan El amor es un hábito nervioso, su séptimo álbum de estudio, compuesto por doce canciones que exploran los límites de la canción pop desde un sonido más crudo, físico y experimental. Producido por Dante Frágola y la propia banda, el disco fue grabado con sus siete integrantes tocando simultáneamente en el estudio y sin sobregrabaciones, una decisión que recupera la energía y la conexión de sus presentaciones en vivo. Después del adelanto Gotas, el lanzamiento llega acompañado por el videoclip de Cachete, construido a partir de imágenes de un show que el grupo ofreció en Maquinal en mayo de este año y trabajado con técnicas de collage y procedimientos analógicos. El amor, el deseo, el humor y la extrañeza atraviesan un repertorio que busca expandir las posibilidades expresivas de la voz y el lenguaje.

Recreo Uruguayo ft. Superuva – “City Bell City Rockers”

Recreo Uruguayo se une a Superuva para presentar City Bell City Rockers, el segundo adelanto de su próximo EP, Club Social y Recreativo Recreo Uruguayo. Con una impronta de punk rock clásico y guiños a The Clash, la canción funciona como una crítica a la gentrificación y a la transformación de los espacios urbanos. A través del relato de un paseo desorientado por una ciudad cada vez más difícil de reconocer, el grupo oriundo de Berisso pone el foco en la llamada “palermización” de las ciudades, un fenómeno que también atraviesa a La Plata. El futuro EP, que llegará en los próximos meses, reivindica la amistad, el trabajo colectivo y una identidad musical vinculada con el punk, el queercore y la cultura pop de los años 90.

Piba – Sistemático

La banda Piba presenta Sistemático, su segundo álbum de estudio, grabado y mezclado por Estanislao López en Estudios Unísono y editado a través de Hora Cero Records. El disco reúne ocho canciones dentro del rock alternativo y propone una mirada crítica sobre los mecanismos sociales, el consumo permanente de estímulos y las rutinas que condicionan la manera de pensar y vivir. A través de temas como El escape, Stone Roses en la pared, Pinta dormir y Despertame cuando termine, el grupo también lleva esas preguntas al terreno personal: cuánto de las decisiones cotidianas responde a deseos propios y cuánto está determinado por las expectativas externas. Formada en Buenos Aires en 2017 e integrada por Macarena Merlo, Margarita Ruben y Martina Boixader, la banda continúa desarrollando el camino iniciado con Pánico y Distorsión (2023).

Germán Kaly – Ante tanta luz

Después de tres décadas de trabajo como productor artístico y musical, Germán Kaly presenta Ante tanta luz, su primer álbum solista. El compositor, pianista y productor reúne doce canciones intimistas que recorren la memoria, el paso del tiempo y las emociones, con una combinación de canción de autor, jazz y guiños al tango. El disco fue compuesto y producido íntegramente por Kaly y grabado entre U! Studio y Romaphonic, con la participación de músicos como Guillermo Vadalá, Nicolás Enrich y Christian García Ríos, además de un ensamble de cuerdas y vientos. La propuesta tendrá su presentación oficial el miércoles 25 de noviembre a las 20 en Café Berlín, en un concierto a piano y voz acompañado por bandoneón, cuerdas, guitarra, batería, bajo y coros.

Don Osvaldo – “La Indiferencia”

Don Osvaldo presenta La Indiferencia, el primer adelanto de su próximo disco de estudio, previsto para 2027. La canción abre una nueva etapa discográfica para la banda, que actualmente trabaja en el sucesor de Flor de Ceibo (2022). Con una letra que aborda la rabia, el dolor y las consecuencias de aquello que conmueve profundamente, el lanzamiento anticipa el universo del material que llegará el año próximo. La banda tiene además una fecha importante en su calendario: el 5 de diciembre se presentará en el Estadio de Huracán, con entradas a través de Eden Entradas.

SLAYYYTER – “hey boyyy”

La artista pop estadounidense SLAYYYTER presentó hey boyyy, un nuevo single que formará parte de wor$t man in america, su próximo álbum de estudio, previsto para el 4 de diciembre. Con una producción pop enérgica y un estribillo pegadizo, la canción explora la emoción y los nervios que aparecen cuando comienza una atracción romántica. El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip dirigido por la propia cantante, que la muestra recorriendo distintos escenarios urbanos entre Hollywood y París. El tema se suma a los adelantos brand new chanel$, crank 2 e i think he’s got a girl, y amplía el universo de WOR$T GIRL IN AMERICA, el disco anterior, desde una perspectiva diferente. En paralelo, SLAYYYTER atraviesa un gran momento de proyección internacional: agotó en 15 minutos las entradas para su primer show como cabeza de cartel en el Madison Square Garden de Nueva York, previsto para junio de 2027, y también formará parte de los festivales Lollapalooza Sudamérica y Laneway Festival del próximo año.

Silvestre y La Naranja - Las Cosas Cambian

"Las Cosas Cambian", Silvestre y La Naranja inaugura una nueva etapa con el primer adelanto de su próximo álbum. Tras consolidarse como una de las referencias más convocantes del pop y rock alternativo de la región, y luego de despedir la era “Alter Ego” con dos funciones sold out en Buenos Aires, la banda integrada por Justo Fernandez Madero, Francisco Nicholson, Lucas Grasso y Fernando Laprida da vuelta la página y fija rumbo hacia un nuevo universo sonoro. Lejos de la nostalgia paralizante, la canción se sumerge en una catarsis confesional sobre la incertidumbre, el paso del tiempo y el temor a perder el control frente a las transiciones vitales.









