Awka Liwen llega a Buenos Aires: quién es la joven cantora mapuche que reivindica la música ancestral.

Awka Liwen, cantora y compositora mapuche pewenche nacida en Neuquén, llega a Buenos Aires con una propuesta musical que busca recuperar las raíces culturales de su pueblo y mantener viva la tradición del canto ancestral. Con 23 años, la artista construye un camino propio en el que la música funciona como una forma de expresión, memoria y reivindicación de su identidad.

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Nacida en la comunidad de Ñorquinco, en el departamento de Aluminé, Awka creció vinculada a distintos territorios y experiencias culturales. Esa diversidad forma parte de su identidad artística y se refleja en sus canciones, donde conviven las composiciones propias con la recuperación de sonidos y expresiones tradicionales del pueblo mapuche.

Su vínculo con la música comenzó desde muy chica, a los 10 años empezó a estudiar violín y se formó inicialmente en la música clásica. Sin embargo, al reencontrarse con sus raíces en territorio pewenche, comenzó a explorar otros caminos musicales y a profundizar en el folclore y los cantos tradicionales.

Uno de los momentos importantes de ese recorrido fue su acercamiento a los tahiel, cantos sagrados que acompañan las ceremonias mapuches y que aprendió de mujeres mayores de su comunidad. Más adelante, también encontró en la composición una manera de expresar sus propias inquietudes y experiencias.

A los 16 años formó Newen Folil, su primer grupo de folclore, junto a su hermano y otros jóvenes de Aluminé. Con el tiempo, comenzó a desarrollar un proyecto solista, sumó presentaciones en distintos escenarios y compartió experiencias musicales con referentes de la canción originaria, entre ellas Anahí Mariluan.

Su historia también tiene un vínculo particular con el escritor y periodista Osvaldo Bayer. Cuando Awka era apenas una bebé, Bayer conoció a su familia y quedó conmovido por su nombre, cuyo significado es "amanecer rebelde". Años después, eligió esa expresión para bautizar su documental Awka Liwen, dedicado a la historia de la violencia y el despojo de tierras contra los pueblos originarios.

En sus presentaciones, la joven artista propone un formato íntimo de guitarra y voz, con canciones de autoría propia y repertorio originario. Su búsqueda también está atravesada por la recuperación del mapuzugun, la lengua del pueblo mapuche, y por la visibilización de las luchas y los derechos de las mujeres indígenas.

Awka creció vinculada a distintos territorios y experiencias culturales.

Cuándo se presenta Awka Liwen en Buenos Aires

El recorrido comenzó el domingo 8 en Graff Zeppelin, en Ciudad Jardín, y continuará con dos encuentros: