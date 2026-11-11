A 75 años de su primera transmisión, las y los trabajadores de prensa de Canal 7 estrenarán ATC, la lucha continúa, un documental colectivo que recupera la historia del medio público desde la mirada de quienes lo sostuvieron a lo largo de las décadas. Producida por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la película reconstruye las transformaciones de la emisora y las disputas laborales, políticas y sociales que atravesaron a la televisión estatal.

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El documental, de 61 minutos, tendrá su primera proyección el próximo 12 de noviembre a las 19.45, en el Cine Gaumont (avenida Rivadavia 1635, CABA), en el marco de la Muestra Anual de DOCA (Documentalistas de Argentina). Las entradas se pueden conseguir a través de este enlace.

La historia de Canal 7 contada por sus trabajadores

La película propone un recorrido por los 75 años de la emisora a partir de los testimonios de quienes trabajaron y trabajan en sus estudios, redacciones, salas de edición y equipos técnicos. Desde esa perspectiva, recupera acontecimientos que marcaron la memoria colectiva argentina, como la Guerra de Malvinas y la Masacre de Avellaneda, y reconstruye el papel que tuvo la televisión pública en distintas etapas de la historia nacional.

Además de las coberturas periodísticas, ATC, la lucha continúa aborda las condiciones cotidianas de producción, las conquistas gremiales y los conflictos que atravesaron a sus trabajadores en contextos de presión política, vaciamiento y persecución. También reserva un espacio para las experiencias compartidas, los compañeros que ya no están y la transmisión de un oficio entre generaciones.

“ATC, la lucha continúa”: trabajadores de Canal 7 reconstruyen los 75 años de historia de la televisión pública.

La realización estuvo a cargo de Ayelén Césare, Renata Eva Stella y Agustín Lecchi, con producción del SiPreBA. El proyecto reúne más de diez testimonios y fue concebido como una construcción colectiva: sus protagonistas no solo aportan sus recuerdos, sino que también participan de la investigación y la producción del relato.

De esta manera, el documental vincula la historia de Canal 7 con las transformaciones políticas y sociales de la Argentina, y pone en primer plano los debates sobre los derechos laborales, la libertad de expresión y la defensa de los medios públicos.

Cuándo y dónde ver “ATC, la lucha continúa”

La primera proyección del documental será el miércoles 12 de noviembre a las 19.45 en el Cine Gaumont, ubicado en avenida Rivadavia 1635, en el barrio porteño de Congreso. La función forma parte de la Muestra Anual de DOCA y las entradas están disponibles en etickets.com.ar.

Ficha técnica