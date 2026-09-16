Así luce hoy Ke Huy Quan, el actor de Indiana Jones que ganó un Oscar tras ser humillado en Hollywood: “Era demasiado importante para mí”

El actor Ke Huy Quan, ganador del Oscar a Mejor actor de reparto por la película Todo en todas partes al mismo tiempo, publicó sus memorias y contó un encuentro humillante que vivió durante una entrega de premios, en su momento de consagración en Hollywood.

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Ke Huy Quan empezó su carrera en cine en éxitos de taquilla como Indiana Jones y el templo maldito y Los Goonies, y abruptamente desapareció del radar hasta su victorioso regreso en Todo en todas partes al mismo tiempo, una película que arrasó en la temporada de premios. Y durante la ceremonia de los premios del Sindicato de Actores, en un recinto lleno de estrellas, el actor aprovechó para cruzarse con uno de sus ídolos pero el encuentro no fue como lo había imaginado.

Según contó en Never Say Die, sus memorias, Ke Huy Quan se acercó al actor -a quien no nombra- y haciendo una expresión juguetona con la boca abierta, le preguntó si se sacaría una selfie con él. Por su parte, la estrella le respondió con brusquedad: “¿Por qué hiciste esa cara estúpida?”. Quan reaccionó con una risa, sin poder dar crédito a esa respuesta. De acuerdo al relato, el actor se negó a la fotografía y lo humilló: “No vas a ganar esta noche con esa cara estúpida”.

Quan sostuvo que el intercambio fue en voz baja y que por eso nadie de los presentes pareció notarlo, pero cuando anunciaron que había ganado la terna a Mejor actor de reparto permaneció un segundo inmóvil por la sorpresa. “Había ganado con esa cara estúpida. No iba a permitir que el comentario de otra persona afectara esa noche. Era demasiado importante para mí”, escribió.

De qué trata Todo en todas partes al mismo tiempo y dónde verla

Todo en todas partes al mismo tiempo sigue Evelyn (Michelle Yeoh), una inmigrante china que lucha por mantener en funcionamiento la lavandería que mantiene junto a su esposo, Waymond (Ke Huy Quan), y por sostener sus problemáticos vínculos con su hija, Joy (Stephanie Hsu) y su crítico padre, Gong Gong (James Hong).

Sin embargo, su existencia decaída e insegura se pone a prueba cuando en medio de una auditoría fiscal es elegida para encargarse de una tarea de vida o muerte, la de combatir a una entidad malvada y todopoderosa que tiene la intención de destruir todo el entramado de universos paralelos de los que debe nutrirse para obtener las habilidades necesarias de las Evelyn de otras realidades. La película dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert puede verse actualmente en HBO Max.