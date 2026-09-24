Bandana puso a todo el Rex a bailar al son de sus clásicos.

El Teatro Gran Rex volvió a vestirse de fiesta para recibir a Bandana en una noche cargada de recuerdos, ovaciones y una profunda conexión con el público que las acompaña desde hace un cuarto de siglo. Con la sala colmada, el grupo repasó los grandes éxitos que marcaron a toda una generación y convirtieron a la banda en un fenómeno histórico de la música pop nacional.

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La velada contó además con participaciones especiales de alto impacto: Martín Cirio se subió al escenario para interpretar Mío y formar parte de una puesta en escena que apeló al humor, mientras que Emanero las acompañó en vivo para presentar Ojo de loca, su más reciente colaboración.

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores del concierto se vivió cuando Lissa Vera, Lourdes Fernández y Valeria Gastaldi se tomaron un pausa antes de interpretar uno de sus temas más sensibles. Con la sensibilidad a flor de piel, las integrantes abrieron su corazón frente al auditorio para recordar el contexto personal en el que grabaron aquella composición. "Estábamos las tres rotas, viste cuando estás en el fondo del mar. Cascoteadas", soltaron Valeria y Lissa recordando el momento del registro en el estudio.

La confidencia continuó con el pie que aportó Lourdes entre risas y complicidad: "Peor que ahora, o sea, imagínate". Completando la postal de intimidad con sus fanáticos, Valeria rememoró el estado emocional que atravesaba durante aquellas sesiones de grabación. "Yo cantaba y lloraba en el estudio, cuando me tocaba cantar mi parte estaba matada. Bueno, esperemos que les guste", expresó justo antes de dar inicio a los primeros acordes de la balada Como te perdí, desatando una ovación cerrada en todo el recinto.

Más allá del repaso por su trayectoria, esta fecha en la mítica sala de la calle Corrientes tuvo un tono marcatorio de fin de época. El show funcionó como un cálido agradecimiento hacia los seguidores que rompieron récords de taquilla junto a ellas desde sus comienzos, pero también como el punto final para la formación tradicional del proyecto. Con la promesa de nueva música y horizontes en desarrollo, las artistas cerraron una etapa dorada para dar paso a una evolución necesaria que abre la puerta a sus próximos desafíos artísticos.

Bandana y Martín Cirio. (@mickonefoto)

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