Así está la salud de Solita Silveyra tras su internación: "Poniendo toda la fuerza"

Soledad Silveyra llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que ya se encuentra descansando en su hogar, luego de tres semanas de preocupación por su estado de salud. La actriz sufrió una caída en su domicilio que le provocó una fractura de pelvis y una fisura en el sacro, lesiones que demandaron un largo período de internación y un arduo proceso de manejo del dolor.

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A través de un texto compartida en sus redes sociales, la estrella de Amor En Custodia dio detalles de su evolución y del esfuerzo que requiere su rehabilitación actual. "Ya estoy en mi casa después de 22 días de internación. Estoy poniendo toda la fuerza que puedo en recuperarme. He pasado por mucho dolor", expresó Solita, quien remarcó que la contención de su entorno cercano resulta fundamental para encarar la recuperación con optimismo.

Silveyra hizo hincapié en la importancia de encarar esta nueva etapa con un enfoque distinto hacia su bienestar personal y aseguró que atravesará este momento de reposo "queriéndose, respetándose y cuidándose mucho más de lo que lo hizo hasta el momento". Asimismo, la actriz dedicó un espacio especial para agradecer a sus afectos, destacando el apoyo incondicional de sus nietos, de sus vecinos y de la comunidad de colegas que se acercaron al centro de salud para darle fuerzas.

La artista tampoco se olvidó de la prensa y agradeció la comprensión y el respeto con el que abordaron la noticia de su internación. Sobre el final de su posteo, dejó unas palabras cargadas de afecto y esperanza para su público: "Los amo, mi gente querida, y les prometo hacer todo lo posible para poder estar pronto en el escenario".

"Gracias al Sanatorio Otamendi, a sus médicos, a sus enfermeras, a sus kinesiologos,a las señoras que con tanto cariño me daban de comer todos los días, a sus cocineras, a todo su personal, por sus palabras de aliento", escribió Silveyra a modo de agradecimiento a la institución de salud donde se atendió.

Cómo está la salud de Mirtha Legrand

Las autoridades del Sanatorio Mater Dei dieron a conocer este lunes 28 de septiembre un nuevo informe oficial firmado por el director médico de la institución, el doctor Enrique Echagüe, para detallar la evolución en el estado de salud de Mirtha Legrand.

De acuerdo con el documento emitido por la clínica del barrio porteño de Palermo, la presentadora registra un progreso favorable en su cuadro general y ha dado por concluido el esquema de tratamiento antibiótico indicado por los profesionales. A su vez, desde el centro de salud señalaron que la conductora permanece junto a su círculo familiar más cercano y transmitieron su agradecimiento ante las muestras de afecto y el respeto brindado por la opinión pública y la comunidad artística durante su internación.