Las míticas Fancy Monas algorítmicas de Edgardo Giménez llegan a arteBA

El argentino Edgardo Giménez (Santa Fe, 1942), uno de los artistas latinoamericanos más relevantes y que cuenta con obras en los museos neoyorkinos MoMA y MET, llevará 1942 de sus Fancy Monas, creadas algorítmicamente en conjunto con el equipo interdisciplinario de Artbag, a MC Galería del 1 al 3 de septiembre, en el marco de arteBA 2023.

Tras de la exitosa inauguración en el Malba de su retrospectiva "No habrá ninguno igual", Giménez invita a sumergirse en el mundo de sus monerías con una imponente muestra en la 32° feria de arte contemporáneo que incluye pantallas gigantes donde sus irreverentes monas serán las grandes anfitrionas.

Las 1942 Fancy Monas creadas algorítmicamente en conjunto con el equipo interdisciplinario de artbag, podrán visitarse del 1 al 3 de septiembre en el espacio de MC Galería, ubicado en el stand A36 de la sección principal de arteBA.

El proyecto de Giménez combina tecnologías de vanguardia con un acervo histórico de primera categoría, abriendo nuevas puertas al futuro del arte. Fancy Monas reinventa a las famosas monas nacidas en los años 60, con el carácter irreverente y alegre que las caracteriza, para acercarlas a las nuevas generaciones y al mundo digital. Cada una de ellas es única y transmite el inquebrantable sentido del humor del artista, ofreciendo una visión de su universo creativo.

Además, hace justicia con el recorrido del artista y su visión de avanzada sobre la concepción misma de una obra: autodidacta, artista pop y diseñador -fue con sus afiches uno de los referentes de los intensos años 60 en el Instituto Di Tella-, entendió el NFT incluso décadas antes de que existiera y siempre estuvo atento a repensar cómo se da la reproducción de una obra.

"Tarzán y la mona Chita han sido siempre personajes a los que le tengo especial cariño, parte de mi imaginario, algo como muy fijado que reaparece", contó Giménez a Télam en enero, cuando decidió retomar a esta figura icónica para trabajar por primera vez acompañado de un algoritmo.

"Me interesa, además, incorporar el humor al arte. No es un capricho. El mundo está muy muy complicado y creo, desde siempre pero especialmente ahora, que el arte no tiene que hacer juego con la desgracia sino más bien con la salida de la desgracia", confesó, durante la charla con Télam días antes de que se pusieran a la venta las primeras Monas, sobre el espíritu lúdico del proyecto.

"El malestar, de alguna manera, se impone todo el tiempo, pero hay gente que logra no sintonizar en ese dial completamente. Ahí está la salvación. Bueno, las monas son una especie de salvavidas que tiro para jugar, para salir del malestar e interpelar a pensar un arte más ligado al humor y lo lúdico, que logre aliviar", resumió.

En el marco de arteBA, las obras se comercializan en dos formatos de exhibición: en versión fine art firmada por el artista y acompañada por un código QR que conecta a los compradores con su universo digital y el NFT propio de cada obra.

Además, se podrá adquirir un dispositivo de exhibición digital Infinite Object de 24 cm x 13 cm que reproduce a la Fancy Mona e incluye un soporte diseñado por el artista.

Con información de Télam