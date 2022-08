Obras de Keff Koons, Yayoi Kusama y Kaws se suman al paseo mundialista de Qatar

En el marco del ambicioso Festival de Esculturas que Qatar organiza de cara a la Copa del Mundo que arranca el 21 de noviembre, se anunció la inauguración a cielo a abierto de decenas de obras monumentales que incluyen nombres destacados como Jeff Koons, Yayoi Kusama, Kaws y Rashid Johnson, entre otros artistas internacionales, regionales y qataríes.

Las nuevas instalaciones forman parte del ya anunciado ambicioso museo a cielo abierto con 100 obras monumentales que estarán ubicadas desde el desierto de Qatar hasta el bullicioso Souq Waqif, y que en las próximas semanas transformará los espacios públicos del país para recibir a los 1,5 millones de visitantes que se espera que viajen al país del oeste de Asia para la Copa Mundial de fútbol.

"La suma de 40 nuevas obras de arte público es un hito. El arte público es una de nuestras manifestaciones más destacadas de intercambio cultural, donde presentamos obras de artistas de todas las nacionalidades y procedencias. Desde las llegadas al mejor aeropuerto del mundo, el Aeropuerto Internacional de Hamad, hasta todos los vecindarios de nuestra nación, el arte público está ahí para que su experiencia sea única", declaró Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidenta de Qatar Museums (QM).

Varias instituciones y entidades de la ciudad participan del programa de arte público de Qatar, incluido el Aeropuerto Internacional de Hamad, el Comité de Obras Públicas (Ashghal) para que estas creaciones artísticas ocupen una variedad de espacios públicos como parques, centros comerciales, escuelas, instalaciones deportivas, estaciones de metro (Q-Rail) y los estadios donde se jugarán los partidos del Mundial.

"Estas obras varían en tamaños, en formas y ​​abarcan una amplia gama de temáticas, pero todas fomentan nuestra misión de hacer que el arte sea más accesible, involucrar a nuestros públicos, celebrar nuestra herencia y abrazar las culturas de otros", señaló Al Thani, hermana del Emir de Qatar y una de las mujeres más poderosas del mundo de arte según la revista internacional de arte Art Review.

Las flamantes piezas que se incorporan al programa público incluyen la titulada "Dugong" (2022), una enorme escultura policromada de acero inoxidable pulido y espejado de más de 20 metros de alto y 31 metros de ancho del artista estadounidense Jeff Koons, en forma de dugongo, el mamífero marino que ha habitado las aguas que rodean la península de Qatar durante siglos -hoy en peligro de extinción-, que se verá en el parque Al Masrah.

Además, se verá una colección de esculturas e instalaciones temporales de la artista japonesa Yayoi Kusama, incluidas highlights como "My Soul Blooms Forever" (2019), "Flower that Speaks All About My Heart" (2018), "Dancing Pumpkin" (2020) y "Narcissus Garden", entre otros, en los terrenos del Museo de Arte Islámico y el Parque MIA.

También se sumará una obra site specific en el desierto, del danés Olafur Eliasson, que continúa la exploración de larga data del artista sobre el rol que juega nuestra percepción del mundo y la forma en que percibimos la realidad.

La escultura de una gallina gigante de color azul brillante es obra de la artista alemana Katharina Fritsch (2021), a la vista en el icónico Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel será parte del circuito junto con trabajos encargados al artista brasileño Ernesto Neto, incluida una instalación en el desierto de Qatar titulada "Slug Turtle, TemplEarth" (2022) y "CocoonEarth" (2022).

Se realizó además una comisión de site specific al artista Kaws, quien presentará "La promesa" (2022), una escultura de su icónico héroe, que en un gesto tierno representa a un padre pasando con cuidado el globo terráqueo a las manos de un niño, pieza creada para el futuro Museo de los Niños de Qatar, informó la institución que agrupa a museos qataríes.

Ni bien aterricen en el Aeropuerto Internacional Hamad, de la capital Doha, los visitantes se encontrarán con la obra de un gigantesco halcón de suaves plumas, su pico en forma de gancho y fuertes garras, una pieza realizada por el artista alemán Tom Claassen, de 12 metros de alto y cada centímetro de su exterior bañado en oro. "Falcon", título original de la escultura, dará la bienvenida a los recién llegados a esta nación petrolera situada en la península arábiga, y bañada por el Golfo Pérsico, una de las primeras en instalarse meses atrás, de cara a este ambicioso paseo de esculturas a cielo abierto.

Con información de Télam