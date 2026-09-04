El arte como puente: la trayectoria de Nazareno Andorno y sus obras que conmueven a Roma

En tiempos donde la cultura busca nuevos lenguajes para interpelar a la sociedad, la figura de Nazareno Andorno se consolida como la de un creador indispensable. Compositor, pianista, arreglador y director de orquesta, el talentoso músico argentino viene construyendo una identidad artística única, caracterizada por una versatilidad sin prejuicios que transita con fluidez entre la música clásica, el jazz, el pop y el R&B, integrando universos tan diversos como el sinfónico, el sacro y el contemporáneo.

{{{htmlAmp}}}

Desde sus comienzos a temprana edad, Andorno ha demostrado una notable capacidad para entramar la tradición orquestal con las búsquedas expresivas del presente. Esa sensibilidad para vincular la música con la literatura, la cultura y la espiritualidad fue el motor de sus últimos y más ambiciosos proyectos en el exterior, desarrollados en las históricas ciudades de Roma y Asís a partir de las iniciativas impulsadas por el poeta y filántropo argentino Alejandro G. Roemmers.

En ese contexto internacional cobró vida la Orquesta “El Abbraccio”, un ensamble de excelencia integrado por talentosos instrumentistas de la célebre Academia Nacional de Santa Cecilia y de la Orquesta Sinfónica de Roma. La formación nació en el marco del proyecto “El Abrazo”, promovido por Roemmers e inspirado en el mensaje de fraternidad universal de San Francisco de Asís. Su debut formal tuvo lugar en abril de 2023 en un escenario emblemático: la Porciúncula de la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, donde la orquesta estrenó la Suite Francisco, obra compuesta, orquestada y dirigida integralmente por el propio Andorno.

La labor del maestro argentino continuó desplegándose en Italia con la musicalización de Los Cánticos de las Criaturas de San Francisco de Asís, una propuesta artística e intelectual nacida de una idea de Roemmers que tradujo los históricos textos al lenguaje musical contemporáneo en el célebre Auditorio Antonianum de Roma.

Asimismo, dentro de su producción reciente destaca la conmovedora pieza Adiós Francisco, una obra compuesta, orquestada y dirigida por Andorno que fue presentada en la capital italiana como un profundo homenaje y reconocimiento a la figura del Papa Francisco tras su fallecimiento. Con esta serie de trabajos, Nazareno Andorno no solo confirma la solidez de su madurez artística, sino también el poder transformador de la música argentina cuando cruza fronteras para hablar de fraternidad y memoria colectiva.