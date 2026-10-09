Es argentino, recolectaba kiwis en Nueva Zelanda y fue elegido entre los mejores fotógrafos del mundo: la historia de Tatu García

Santiago “Tatu” García tiene 40 años, trabajó para marcas internacionales como Coca-Cola, Toyota y Spotify, y fotografió a figuras como el Kun Agüero, Carlos Salvador Bilardo, Migue Granados, Miranda!, Damas Gratis y Damián Betular, entre otros. Su trayectoria fue reconocida por Lürzer’s Archive, que lo seleccionó en tres ediciones consecutivas entre los 200 mejores fotógrafos publicitarios del mundo. Pero detrás de ese presente hay una historia de viajes, decisiones inesperadas y una vocación que se construyó con el tiempo.

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Su vínculo con el mundo audiovisual comenzó prácticamente desde la cuna. Su abuelo trabajó en el área de revelado de Laboratorios Alex y ATC, mientras que su padre creó La Produ, una productora dedicada a la publicidad y el cine. Incluso antes de cumplir seis meses, Tatu participó accidentalmente en una filmación con Andrea Frigerio, cuando faltó el bebé que debía aparecer en escena.

Carlos Salvador Bilardo por Tatu García.

Durante su adolescencia empezó a conocer los distintos roles detrás de cámara y, a los 17 años, tuvo su primera cámara. Estudió Diseño de Imagen y Sonido en la UBA y fotografía en Motivarte. También se formó profesionalmente junto a fotógrafos como Gabi Messina, Marcos López y Charly Mainardi, experiencias que le permitieron desarrollar su propia mirada.

El viaje que cambió la vida de Tatu para siempre

Uno de los momentos decisivos llegó a los 24 años, cuando viajó a Nueva Zelanda y pasó nueve meses trabajando en la recolección de kiwis y otras tareas rurales. Con los ahorros que consiguió compró su primera cámara profesional y, al regresar a la Argentina, decidió dedicarse de lleno a la fotografía.

Miranda! por Tatu García.

En 2016 volvió a apostar por una aventura personal, vendió casi todas sus pertenencias, incluida su cámara, para recorrer el mundo. Durante ese viaje recibió una propuesta de Heineken y Perros de la Calle para fotografiar la fábrica de la marca en Ámsterdam y el festival Lowlands, en los Países Bajos. El trabajo le permitió adquirir un nuevo equipo y abrir una etapa de crecimiento profesional.

Tatu García junto a Andy Kusnetzoff.

Desde entonces, su carrera se expandió hacia la publicidad, el lifestyle, la música y los retratos. Trabajó para empresas internacionales y agencias como Ogilvy, Publicis, BBDO y McCann. Además, mantiene desde hace ocho años un vínculo profesional con Iberostar, que lo llevó a realizar producciones en distintos destinos turísticos.

Su estilo combina una estética cinematográfica con movimiento, color, humor y espontaneidad. Hoy, aquel joven que dejó todo para viajar construyó una carrera internacional y alcanzó un reconocimiento que lo ubica entre los referentes de la fotografía publicitaria mundial.