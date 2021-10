La Feria del Libro de Frankfurt reabrió con edición reducida y la pandemia como tópico inspirador

La meca editorial a nivel internacional, la Feria del Libro de Frankfurt, en Alemania, uno de los eventos más importantes de las letras que funciona como ventana de la producción de los libros en todo el mundo, está desarrollando su 73° edición con la presencia de 2.000 expositores de 80 países, una programación en modalidad híbrida y un lema más que contundente: "Re:Connect" (volver a conectar).

Luego de la edición digital de 2020, este nuevo encuentro que combina lo presencial y lo virtual hasta el próximo 24 de octubre propone, precisamente, reconectar la industria editorial y todos los eslabones que componen este sector, como lectores, autores, libreros, editores, agentes.

A pesar de que la situación económica es compleja en todo el mundo, el sector editorial alemán, que oficia de anfitrión con industrias locales de distintos países, se muestra optimista. Por lo menos así lo considera la presidenta de la Asociación Alemana de Editores y Libreros, Karin Schmidt-Friderichs, que señaló que el año pasado su país terminó con "ventas estables" y un análisis de las mismas hasta octubre de este año muestra niveles similares a los alcanzados antes de la crisis provocada por la pandemia e incluso algo superiores (un 0,7% con respecto al mismo periodo del 2019).

"El distanciamiento social no significó un distanciamiento del libro", sostuvo, según lo informado por la agencia de noticias alemana DPA.

Pero lo que ocurre en Alemania también se registra en España, tal como consigna una nota del diario El País, sobre la recuperación del sector editorial "que ha visto cómo las ventas se incrementaban entre un 17% y un 23% respecto a 2019, para superar una facturación no vivida desde hace una década". Se esperaba que este 2021 España fuera el país invitado de honor de la Feria de Frankfurt para celebrar los 30 años de su primera presencia en 1981, pero por la pandemia decidieron retrasar la efeméride y Canadá tomó el lugar de honor.

Cada evento, aún con cifras más estables de contagios, supone un desafío: aforos limitados, agendas híbridas, distanciamiento, tapabocas, menos editoriales, menos visitantes. Si bien esta edición de la feria conjuga los intentos de volver a la normalidad al igual que en los viejos tiempos, la vida que tenemos ahora es en modo pospandemia. "No nos engañemos: el 'back to business' (vuelta a los negocios) está todavía muy lejos del 'back to normal' (vuelta a la normalidad)", dijo el jefe de la Feria del Libro, Jürgen Boos. Es que mientras en ediciones no pandémicas las visitas superaban las 300.000 personas por día y los expositores sumaban más de 7.500, este año solo se puede recibir un máximo de 25.000 invitados por jornada y 2.500 expositores.

Como ventana del mundo editorial, la feria muestra tendencias y uno de los tópicos que sobrevuelan son las nuevas producciones de libros vinculadas a la Covid-19. ¿Estarán preparados los lectores para revivir la emergencia sanitaria más impactante del siglo XXI a través de la ficción? ¿No es muy temprano todavía? La respuesta podría responderse en algunas novedades que se anunciaron o dieron a conocer durante el evento de la novelista estadounidense Jodi Picoult y de la canadiense Margaret Atwood, quienes se inspiraron en la pandemia para sus nuevas obras.

"Como miembros de la especie humana, hemos atravesado un período muy difícil en el planeta Tierra y aún no se ha acabado", dijo la propia Atwood, autora de "El cuento de la criada" el día de la inauguración de la feria, según lo citado por la agencia de noticias AFP. La celebrada escritora participó de la apertura como referente de las letras de Canadá y adelantó la obra colectiva "Fourteen Days: An Unauthorised Gathering" ("Catorce días: una reunión no autorizada") que ella misma supervisó y que espera llegue a las librerías en 2022. Se trata de una "novela colaborativa", coescrita con otros autores, sobre habitantes en Manhattan que estrecharon sus vínculos durante la cuarentena.

Con información de Télam