Cómo vivir el Mundial de Qatar entre flores de dos metros y calabazas gigantes

La reconocida artista japonesa Yayoi Kusama, de 93 años, acaba de inaugurar una exposición individual en Qatar, en los jardines del Museo de Arte Islámico, un espacio a cielo abierto que se pobló de lunares, esculturas de flores de dos metros de altura y calabazas gigantes.

Se trata de nueve esculturas e instalaciones de la artista reconocida por usar sus alucinaciones -de lunares- como inspiración de su obra y que ahora desembarca en Doha, donde permanecerán hasta el 1 de marzo de 2023. Se suman así a las 40 nuevas piezas al aire libre de célebres artistas locales, regionales e internacionales, un conjunto que busca transformar el paisaje de ese país en el marco de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Bautizada "My Soul Blooms Forever", la exposición de Kusama, incluye varias obras de arte a gran escala que nunca se han mostrado en la región, y explora la fascinación del artista por el mundo natural a través de instalaciones escultóricas épicas de plantas coloridas y escalas fantásticas y esculturas icónicas de calabazas con lunares.

"Los espacios al aire libre del Museo de Arte Islámico se han convertido en un lugar de reunión favorito en Doha, marcado por una variedad de obras de arte públicas que son divertidas e icónicas. Una transformación mágica para los que vienen de todas partes del mundo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022", dijo la jequesa Al Mayassa Al Thani, presidenta de Qatar Museums.

Los puntos destacados de la exposición incluyen "My Soul Blooms Forever", cinco flores que miden entre 1,83 y 2,74 metros de alto, con colores brillantes y una paleta audaz y distintiva del artista, así como "Dancing Pumpkin", una calabaza que da la impresión de estar en movimiento.

Por otra parte, "Narcissus Garden", la primera instalación al aire libre del artista, que se presentó por primera vez en 1966 en el césped fuera del pabellón italiano en la 33.ª Bienal de Venecia, consta de 1300 esferas de acero inoxidable instaladas dentro de la fuente a la entrada del Museo de Arte Islámico.

La obra "I Want to Fly to the Universe", las decenas de palmeras intervenidas con "Ascension of Polka Dots on the Trees" y el famoso "Infinity Mirrored Room: Dancing Lights that Flew Up to the Universe", una habitación cerrada con paneles de espejo con cientos de luces LED suspendidas a diferentes alturas del techo que se encienden y apagan continuamente, terminan de completar el recorrido.

El extenso programa de arte público de Qatar Museums busca alcanzar el arte directamente a la gente e incluye trabajos en el desierto de Richard Serra, una escultura de Louise Bourgeois en forma de una araña gigante de acero en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar, o de Kaws en el aeropuerto de Doha, entre muchos otros.

Con información de Télam