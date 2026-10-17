De Argentina a Hollywood: quién es Tomás Videla, el compositor nominado al Latin Grammy por La Casa de los Espíritus.

Hay historias que se cuentan con palabras y otras que encuentran su forma de existir a través de la música. Para el compositor argentino Tomás Videla, el desafío consiste en crear sonidos capaces de acompañar personajes, construir atmósferas y transmitir aquello que las imágenes no siempre pueden expresar. Desde Los Ángeles, donde desarrolla su carrera, logró abrirse camino en una industria competitiva hasta alcanzar un nuevo reconocimiento internacional: su nominación al Latin Grammy 2026 por la música original de La Casa de los Espíritus.

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La producción, disponible en Prime Video y basada en la emblemática novela de la escritora chilena Isabel Allende, compite en la categoría Mejor Música para Medios Visuales, destinada a reconocer composiciones creadas especialmente para películas, series y otras producciones audiovisuales. Para Videla, el reconocimiento representa un nuevo paso en una trayectoria que combina formación musical, exploración sonora y la posibilidad de trabajar en proyectos de alcance global.

La nominación llega, además, en un año especialmente significativo para el compositor. Su trabajo en la misma serie recibió el Imagen Award 2026 a Mejor Composición Musical para Cine o Televisión, un premio que distingue las contribuciones de los talentos latinos a la industria del entretenimiento estadounidense.

El desafío de ponerle música al universo de Isabel Allende

Adaptar una novela como La Casa de los Espíritus implica mucho más que trasladar una historia a la pantalla. El universo narrativo de Allende entrelaza memoria familiar, acontecimientos históricos, vínculos afectivos y elementos fantásticos que forman parte de la vida cotidiana de sus personajes. En ese entramado, la música cumple un papel fundamental: acompaña el paso del tiempo, las emociones y las distintas dimensiones de una historia atravesada por varias generaciones.

Videla estuvo a cargo de la composición de la banda sonora original de los ocho episodios de la serie. El resultado fue un trabajo de cerca de cinco horas de música creada especialmente para la producción, una tarea que luego se condensó en un álbum de 20 piezas seleccionadas.

El compositor explicó que uno de los principales desafíos fue encontrar una identidad musical que respetara las raíces sudamericanas de la historia y, al mismo tiempo, respondiera a la dimensión cinematográfica de la adaptación.

“Encontrar la identidad musical para La Casa de los Espíritus significó honrar las raíces musicales sudamericanas y, al mismo tiempo, abrazar la escala cinematográfica de la serie”, señaló Videla.

Tomás Videla: “Encontrar la identidad musical para La Casa de los Espíritus significó honrar las raíces musicales sudamericanas".

La búsqueda también implicó abordar el realismo mágico, uno de los rasgos más reconocibles de la obra de Allende, sin convertirlo en un elemento aislado del relato. La intención fue integrarlo a la construcción musical de la serie, como parte de un universo en el que lo extraordinario convive naturalmente con lo cotidiano.

“Tratamos al realismo mágico no como un elemento separado a resaltar, sino como parte del tejido mismo de la música”, explicó el compositor, quien también manifestó su satisfacción por haber formado parte de la adaptación.

El álbum reúne piezas con títulos que remiten a personajes, escenarios y acontecimientos de la historia, como Rosa la Bella, Las Tres Marías, Barrabás Llegó por Vía Marítima, Silencio Roto y Gran Rompecabezas. También incluye Aguardiente, junto a Ari Mason, y Tango de la que no volvió, con la participación de HunOuk Park.