Alex Anwandter llega a la Argentina para celebrar 20 años de carrera: “Hay una riqueza en nuestra cultura que los yanquis no tienen”.

Lejos de pensar su recorrido en términos de premios, cifras o conquistas, Alex Anwandter habla de lo que más lo emociona de estas dos décadas de carrera, que son los vínculos que armó en el camino. “Supongo que lo que más me gusta son mis amistades musicales”, dice en diálogo con El Destape. "Las relaciones que se van construyendo con los años. Amistades artísticas y amistades personales”.

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La frase funciona para entender la celebración que prepara en Buenos Aires. El próximo 18 de septiembre, Anwandter llegará por primera vez al Teatro Gran Rex para recorrer veinte años de música en un show especialmente concebido para el público argentino. Será una nueva escala en una relación que lleva más de una década y que se fue construyendo de manera progresiva con festivales, clubes, salas, amistades, canciones compartidas y una presencia cada vez más importante en el circuito local. El teatro de calle Corrientes aparece ahora como el escenario más grande de ese vínculo.

Pero antes de hablar del teatro, hay que volver a los comienzos. Anwandter recuerda su primera visita a Argentina con una mezcla de precisión y desconcierto. Según repasa, pudo haber sido en 2013, en Ciudad Cultural Konex. No está completamente seguro. Lo que sí recuerda es el espacio, el patio, las columnas enormes que tapaban parte de la vista y la sensación de haberlo pasado muy bien. También recuerda otra noche bastante menos convencional, un show en Crobar, un boliche asociado a la música electrónica, en el que terminó tocando alrededor de las cuatro de la mañana.

“Re tarde”, resume entre risas. “Y bueno, muy Argentina eso”. Desde entonces, volvió una y otra vez. Fueron al menos trece visitas para tocar, aunque él mismo aclara que probablemente hayan sido más. Porque su relación con el país no se construyó solamente arriba de los escenarios. También hubo viajes para trabajar en discos, encontrarse con otros artistas y pasar vacaciones con amigos. “Es una relación muy genuina”, dice.

El próximo 18 de septiembre, Anwandter llegará por primera vez al Teatro Gran Rex para recorrer veinte años de música.

Esa palabra, "genuina", aparece varias veces cuando Anwandter habla de Argentina. Y también cuando explica por qué el Gran Rex no será simplemente otro show de aniversario. “Es un show que nunca he podido hacer en Argentina”, cuenta. La razón tiene que ver con las características de la sala. Hasta ahora, gran parte de sus presentaciones locales tuvieron un carácter más ligado a la pista, al movimiento y a esa dimensión discotequera que atraviesa buena parte de su propuesta en vivo. El Gran Rex, en cambio, le permite abrir otra puerta.

“Puedo entrar a toda otra dimensión de mi trabajo que es como mucho más íntimo y de conexión más profunda con el público”, explica. El escenario también le permite pensar el concierto específicamente para quienes están del otro lado. No se trata solamente de trasladar a Buenos Aires una celebración diseñada en otro lugar. La intención es reconocer que los discos tienen historias diferentes según el territorio en el que fueron escuchados.

“Para mí estas celebraciones son una celebración de mi relación con el público”, dice. Y enseguida se ríe de cualquier posible solemnidad: “No es como ‘por favor, aplaudime porque me lo merezco un montón’, sino que es como una cita de aniversario”.

Alex Anwandter: del corazón roto a las protestas

Si hay una línea que permite entender el recorrido de Anwandter, probablemente sea la que une su música con aquello que ocurre fuera de ella. Su obra pasó por diferentes etapas y estéticas, pero existe una preocupación que se fue haciendo cada vez más explícita: cómo hablar de lo social sin perder la intimidad de una canción.

Antes de convertirse definitivamente en Alex Anwandter, estuvo Teleradio Donoso y luego apareció Odisea, el proyecto que antecedió a su carrera solista. Más tarde llegarían Rebeldes, Amiga, Latinoamericana y el resto de una discografía que convirtió al pop en una herramienta para hablar de identidad, deseo, violencia, política y pertenencia. Su recorrido fue leído justamente como una de las transformaciones más singulares del pop latinoamericano contemporáneo.

Pero Anwandter no describe ese proceso como una decisión repentina. Lo cuenta como algo mucho más lento. “Fue súper progresivo”, dice. La explicación está en Chile y, especialmente, en su propia experiencia como ciudadano. Desde mediados de los 2000 comenzó a participar de protestas y movilizaciones por distintas demandas sociales que, con los años, terminarían confluyendo en el estallido social de 2019.

“Me invitaban a cantar a las protestas y yo iba y cantaba mis canciones que se trataban de lo triste que me sentía, de que no sé quién me rompió el corazón", cuenta. “Y como que había una brecha entre mis preocupaciones como ciudadano, mis preocupaciones políticas y mi trabajo”.

No quería, sin embargo, convertirse en un músico panfletario. El desafío era encontrar otra manera de decir. Una forma que no necesitara explicar cada conflicto social de manera literal. La encontró, en parte, en el pop. “Una de las dos maneras que descubrí para mí, era ocupar el pop como vehículo. No ser panfletario, sino que llegar a todos esos temas desde un lugar más auténtico, más personal”, explica.

Esa operación, el hacer bailar mientras se habla de aquello que incomoda, terminó convirtiéndose en uno de los rasgos centrales de su obra. Rebeldes, publicado en 2011, ya había profundizado una escritura personal y política, mientras que Amiga llevó esa tensión todavía más lejos. En retrospectiva, el propio Anwandter reconoce que cada disco fue una respuesta al anterior.

El pop también puede ser político

Anwandter sabe que todavía existe una mirada que ubica al pop del lado de la evasión. Como si una canción bailable tuviera que hablar únicamente de fiesta, deseo o romance y cualquier intento de introducir una preocupación social necesitara justificar su existencia. “No es fácil hablar de política en música actualmente porque hay como una especie de coherenciómetro muy agresivo de parte de redes sociales”, señala.

La respuesta de Anwandter no es tratar de evitar toda contradicción, sino aceptar la exposición. “La única manera en que no pueden entrarle balas a una cosa es hablarles de lo extremadamente personal”, dice. Por eso tampoco pretende hablar de todos los temas que lo atraviesan. “Hasta el día de hoy no hablo de todas las cosas que me preocupan, sino más bien las que me tocan un poco más”, explica. “Hay que escoger las batallas en ese sentido”.

Alex Anwandter: “No es fácil hablar de política en música actualmente porque hay como una especie de coherenciómetro muy agresivo de parte de redes sociales”.

Esa idea también aparece cuando se le pregunta si todos los artistas deberían involucrarse políticamente. La respuesta es menos categórica de lo que podría esperarse. “No le exijo a todo arte que visibilice contextos sociales específicos”, aclara. “Me parece que sería un poco limitante exigirle al arte eso”.

En esa búsqueda de una identidad artística que no quede encerrada en una sola tradición aparece otra de las claves de Anwandter: la posibilidad de mezclar referencias que históricamente fueron separadas. Es fanático de David Bowie, pero también de Violeta Parra.

“Los yanquis, los ingleses tienen a Bowie, pero no conocen a Violeta Parra”, dice. “Hay una riqueza en nuestra cultura que ellos no la tienen simplemente”. La frase condensa bastante de su proyecto, tomar aquello que viene de afuera sin dejar que eso borre lo propio.

Por eso también aparece Bad Bunny cuando la conversación se desplaza hacia la representación latinoamericana en Estados Unidos. Anwandter confiesa que no vio el último Super Bowl porque no conecta demasiado con ese tipo de espectáculo, que le “suena como algo muy publicitario”. Pero eso no le impide valorar el lugar que ocupa el puertorriqueño.

Alex Anwandter: “Los yanquis, los ingleses tienen a Bowie, pero no conocen a Violeta Parra”.

“Me parece re bacán lo que hace él siendo un artista extremadamente masivo, sostiene posturas políticas que no necesariamente son populares”, asegura. Para Anwandter, esa decisión importa especialmente cuando se habla de migración y de Puerto Rico. “Viene de un territorio que es una colonia”, recuerda.

Hay un momento de la charla en el que la pregunta sobre qué le gusta de Argentina parece abrir una puerta peligrosa. “Me gusta el Peronismo”, dice, y lo define como “un proyecto político muy único y muy interesante”.

Anwandter establece allí un puente con la historia chilena. Viene de un país cuyo futuro, sostiene, fue “frustrado a la fuerza, con violencia”. Y piensa en lo que podría haber sido el proyecto de Salvador Allende si hubiera tenido la posibilidad de desarrollarse durante más tiempo. “Es triste que te roben el derecho de autodeterminación como pueblo”, reflexiona.

Por eso, dice, valora el peronismo como “un sueño que todavía intenta cumplir sus ideales en acción”. Y después baja de la teoría política a algo bastante más concreto: “Los alfajores de Argentina también me gustan”.

Al final la charla vuelve a la música, a los shows y a Buenos Aires. El concierto en el Rex llega después de una etapa de crecimiento sostenido en el país, pero Anwandter prefiere no leerlo como una carrera de obstáculos superados. Para él, veinte años no son el final de nada, son una pausa para mirar alrededor y reconocer a quienes estuvieron ahí.