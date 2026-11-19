A pocos días del fallecimiento de Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, su hijo publicó un extenso comunicado en sus redes sociales para agradecer las muestras de afecto y referirse al difícil momento familiar que vive. En su mensaje, el joven anticipó que brindará su versión sobre distintos episodios vinculados con la vida y el entorno del músico santafesino.

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El referente de la cumbia argentina tenía 76 años y fue encontrado sin vida el pasado martes 10 de noviembre dentro del estudio de grabación de la banda, en el barrio Candioti Norte de la capital santafesina. Las pericias policiales y el informe oficial confirmaron posteriormente que el deceso se produjo por suicidio.

En el inicio de su descargo, el hijo del músico expresó su gratitud hacia quienes se acercaron o escribieron tras la noticia, y explicó que la magnitud del dolor le impidió contestar de manera individual cada saludo recibido. "Quiero agradecer de corazón cada mensaje, cada palabra de aliento, cada abrazo y cada muestra de cariño que recibí en estos días tan difíciles. Fueron momentos de muchísima tristeza y dolor, y la verdad es que me fue imposible responder a tantos mensajes. Leí y sentí cada uno de ellos", escribió en la publicación.

Un anticipo y la promesa de cuidar el legado del grupo

Más allá del agradecimiento por el acompañamiento, el texto incluyó un pasaje contundente en el que el joven deslizó que existen situaciones reservadas que decidió mantener en silencio hasta ahora. Aunque aclaró que atraviesa una etapa de duelo, aseguró que eventualmente saldrá a dar su testimonio público.

Los Palmeras.

"A veces la vida nos golpea de una manera que cuesta entender y encontrar fuerzas para seguir. Pero el tiempo irá acomodando las cosas, sanando las heridas. Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá", advirtió.

Finalmente, reafirmó su compromiso absoluto con la continuidad y el trabajo dentro de Los Palmeras, agrupación a la que definió como el mayor proyecto vital de su padre. "Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por Los Palmeras, porque sé que fue el sueño de toda la vida de mi papá, aquello por lo que se desvivió, por lo que dejó todo y a lo que le entregó su alma", concluyó.