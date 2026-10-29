Aitana Cordero presentó La Casa L en Buenos Aires: así fue la primera gira de la española por Latinoamérica

La reconocida directora y coreógrafa española Aitana Cordero presentó La Casa. L: una experiencia performática que aborda de manera sostenida una investigación sobre las formas de vincularse, construir y destruir en lugares de pertenencia. La obra se presentó el pasado fin de semana en el Teatro Verdi de La Boca, como parte de Cabina Escénica, el ciclo de Fundación Andreani.

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Se trata de una obra de teatro que Cordero viene desarrollando durante los últimos diez años en distintos formatos alrededor de una premisa: "¿Cómo construir una casa, cómo destruir un teatro? Nosotros, juntos”.

La puesta en escena propone la fisicalidad de la construcción y la violencia de la destrucción, para transformar elementos y espacios que se asumen como conocidos. Desde un pequeño pedazo de madera que se coloca en el centro del lugar a puertas, bibliotecas, ladrillos, conos, paletas ping pong, computadoras y hasta un inodoro, los objetos cotidianos juegan un rol clave para armar y desarmar una casa imaginaria.

La coreografía tiene momentos decididos, de espera y tiempo, con otros juegos improvisados que aportan a una experiencia expectante y a veces incómoda al espectador.

Las funciones de La Casa se realizaron con tres intérpretes, seleccionadas por Aitana a través de una convocatoria abierta, Ana Paula Méndez, Flor Sanchez Elia y Mariana La Torre, con quienes trabajó durante todo el mes en la realización de la obra.

Un taller gratuito de la mano de Aitana Cordero

Durante los últimos días de su estadía en Argentina, Aitana coordinará el taller La Casa/ En Construcción serán los días miércoles 28 y jueves 29 de octubre de 13 a 16 h en Aula - Fundación Andreani (Av. Don Pedro de Mendoza 1981, La Boca). También el lunes 2 y martes 3 de noviembre, en el Centro Cultural España Córdoba de la ciudad de Córdoba.

La directora propone un entrenamiento corporal alrededor de las ideas que movilizan el proyecto y desde la pregunta “¿Qué espacios alternativos pueden surgir de la confrontación entre deseos comunes y la acción de construir y romper?”. Está dirigido a performers, creadores, bailarines, actores y personas sin experiencia en las artes escénicas.