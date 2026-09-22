Actúan Iliana Calabró, Nora Cárpena y María Valenzuela: la obra en calle Corrientes ideal para una salida nocturna

La cartelera teatral de la Buenos Aires tiene una propuesta ideal para organizar una clásica salida nocturna porteña en busca de risas y buen espectáculo. Encabezada por figuras destacadas como Iliana Calabró, Nora Cárpena, Paula Morales, Gonzalo Urtizberea y María Valenzuela, la comedia Viuda e hijas se presenta como una opción desopilante para disfrutar en familia o entre amigos en el corazón de la avenida que nunca duerme.

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Bajo la dirección y adaptación de Héctor Díaz -sobre el texto original de Alfonso Paso Jr-, la trama parte de un detonante tan absurdo como atrapante: la llegada de una herencia inesperada que promete resolver la vida financiera de una madre y sus dos hijas. Sin embargo, el beneficio económico no viene gratis: para poder acceder al dinero, las protagonistas deben someterse a la condición insólita de hablarse con una sinceridad descarnada que pondrá a prueba la dinámica familiar.

La intriga aumenta con la aparición de un cuarto beneficiario misterioso a quien nadie dentro del núcleo familiar parece conocer. Entre secretos revelados, alianzas cambiantes y reproches postergados, la obra plantea un dilema tan divertido como filoso: ¿qué pesa más ante la oportunidad de asegurar el futuro, el dinero o el lazo de sangre?

Tras cosechar elogios y una gran respuesta del público en la escena porteña, la producción ejecutiva a cargo de Exequiel Taboada y Juanjo Taboada prepara además el desembarco de la pieza en una extensa gira nacional a partir de marzo, llevando el humor y la efectividad de esta comedia disparatada a distintos escenarios del país.

Viuda e hijas.

Carmen Barbieri volvió al teatro de revista

La icónica actriz, comediante y capocómica regresó al género teatral que marcó su trayectoria, tras haber enfocado gran parte de su actividad profesional a la pantalla chica en el último tiempo. La artista estará al frente del espectáculo titulado Vuelve, una producción que repondrá la revista tradicional en la emblemática avenida Corrientes, combinando la mística del clásico teatro porteño con una visión adaptada a los tiempos actuales.

Portadora de una estirpe vinculada a la historia del espectáculo nacional, la figura de Barbieri vuelve a conectar de forma directa con los códigos del género. En este nuevo proyecto compartirá el protagonismo con Álvaro Navia y Gabriel Villalba, encabezando una puesta que contempla un importante despliegue de vestuario, cuadros musicales y la participación destacada de vedettes sobre el escenario.