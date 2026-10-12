Actúan Guillermo Francella y Mercedes Morán: la serie clave para maratonear este fin de semana nublado

Entre la amplia variedad de opciones del catálogo de Netflix hay una serie ideal para maratonear y cerrar este fin de semana nublado: El hombre de tu vida. Se trata de una producción argentina protagonizada por Guillermo Francella, Mercedes Morán y Luis Brandoni que fue un clásico de la televisión y ahora es furor en la plataforma.

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De qué se trata "El Hombre de tu vida", la comedia romántica que es furor en Netflix

La historia sigue a Hugo Bermúdez (Guillermo Francella), un hombre trabajador y honesto que se quedó sin trabajo y cría solo a su hijo adolescente. Para salir de la situación, acepta trabajar en una agencia de citas que maneja su prima Gloria (Mercedes Morán).

El hombre de tu vida tiene dos temporadas y fue creada por Campanella

Su tarea consiste en presentarse ante cada clienta con una identidad distinta, pensada a medida de lo que ella busca, y mantener así el negocio en marcha. El problema aparece cuando Hugo, que no logra mantenerse al margen, empieza a involucrarse con los conflictos emocionales de cada mujer que conoce.

La comedia romántica fue creada por Juan José Campanella, director de El secreto de sus ojos, y Marcela Guerty. Campanella contó en su momento que escribió el personaje pensando en Francella. Se emitió por primera vez por Telefe a partir de julio de 2011 y tuvo una segunda temporada en 2012.

La producción cuenta con dos temporadas, de 13 episodios la primera y 11 la segunda, y es una de las más elegidas para disfrutar en la plataforma de streaming. Logra combinar humor con momentos emotivos y mantiene la tensión capítulo a capítulo, donde cada clienta cuenta con su propia historia mientras avanza la trama de Hugo y Gloria.

Cómo es el elenco de "El hombre de tu vida"

Además de Guillermo Francella, Mercedes Morán y Luis Brandoni, la producción está conformada por reconocidos artistas: