Actúan Guillermo Francella y Mercedes Morán: la serie clave para maratonear este fin de semana nublado

Entre la amplia variedad de opciones del catálogo de Netflix hay una serie ideal para maratonear y cerrar este fin de semana nublado: El hombre de tu vida. Se trata de una producción argentina protagonizada por Guillermo Francella, Mercedes Morán y Luis Brandoni que fue un clásico de la televisión y ahora es furor en la plataforma.
De qué se trata "El Hombre de tu vida", la comedia romántica que es furor en Netflix
La historia sigue a Hugo Bermúdez (Guillermo Francella), un hombre trabajador y honesto que se quedó sin trabajo y cría solo a su hijo adolescente. Para salir de la situación, acepta trabajar en una agencia de citas que maneja su prima Gloria (Mercedes Morán).
Su tarea consiste en presentarse ante cada clienta con una identidad distinta, pensada a medida de lo que ella busca, y mantener así el negocio en marcha. El problema aparece cuando Hugo, que no logra mantenerse al margen, empieza a involucrarse con los conflictos emocionales de cada mujer que conoce.
La comedia romántica fue creada por Juan José Campanella, director de El secreto de sus ojos, y Marcela Guerty. Campanella contó en su momento que escribió el personaje pensando en Francella. Se emitió por primera vez por Telefe a partir de julio de 2011 y tuvo una segunda temporada en 2012.
La producción cuenta con dos temporadas, de 13 episodios la primera y 11 la segunda, y es una de las más elegidas para disfrutar en la plataforma de streaming. Logra combinar humor con momentos emotivos y mantiene la tensión capítulo a capítulo, donde cada clienta cuenta con su propia historia mientras avanza la trama de Hugo y Gloria.
MÁS INFO
Cómo es el elenco de "El hombre de tu vida"
Además de Guillermo Francella, Mercedes Morán y Luis Brandoni, la producción está conformada por reconocidos artistas:
- Tupac Larriera
- German Kraus
- Malena Pichot
- Victor Laplace
- Virginia Innocenti
- Juan Leyrado
- Silvia Kutika