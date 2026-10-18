Actúan Carlos Portaluppi y Franco Massini: la obra en Paseo la Plaza para una noche de teatro

Para quienes buscan renovar la rutina nocturna a mitad de semana con una propuesta escénica de alto impacto, el teatro porteño ofrece una opción imperdible. Encabezada por las actuaciones de Carlos Portaluppi y Franco Masini, esta puesta en escena se presenta como el plan perfecto para cortar la semana los días miércoles, con dramatismo, tensión y un elenco de primer nivel en la cartelera de Buenos Aires.

{{{htmlAmp}}}

Escrita y dirigida por Ignasi Vidal, la trama gira en torno a Javi Almeida, una de las máximas figuras del fútbol europeo cuya carrera y vida personal sufren un vuelco radical tras ser objeto de una grave acusación por violación. A partir de ese punto de inflexión, la obra desentraña un peligroso entramado donde la verdad se distorsiona y los intereses millonarios cobran protagonismo.

Lejos de limitar su conflicto a lo estrictamente judicial, la historia se adentra en las dinámicas de la manipulación mediática, la presión social y las sombras que rodean al éxito masivo. La propuesta interroga al espectador sobre las consecuencias de un escenario donde los juicios de la opinión pública se imponen por encima de la justicia formal.

Con entradas que oscilan entre los $53.000 y $58.000, este thriller actual y provocador invita a reflexionar sobre el precio de la fama y la ética en la sociedad contemporánea, consolidándose como una de las alternativas culturales más potentes de la noche porteña.

Carlos Portaluppi y Franco Masini.

Otra opción para ver en el teatro porteño

La cartelera teatral suma una alternativa enfocada en la sensibilidad, el humor y la reflexión sobre los vínculos humanos. Se trata de Visitando al Sr. Green, una comedia dramática encabezada por Facundo Arana y Jorge Suárez que propone un recorrido por la empatía, la tolerancia y el entendimiento generacional.

La trama inicia a partir de un incidente de tránsito en la ciudad de Nueva York, donde Ross Gardiner, un joven ejecutivo interpretado por Arana, casi atropella al Sr. Green, un anciano viudo encarnado por Suárez. Como consecuencia del hecho, un tribunal determina que el joven deba acudir semanalmente al domicilio del hombre durante un periodo de seis meses para colaborar en su asistencia y tareas cotidianas.