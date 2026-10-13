Actriz de Legalmente rubia fue arrestada tras haber mordido a una azafata e intentado abrir la puerta de un avión en el aire

Selma Blair, actriz de la película Legalmente rubia, fue detenida este domingo 11 de octubre por, presuntamente, atacar a dos azafatas, mordiendo a una de ellas y propinando un puñetazo a la otra, e intentar abrir la puerta de un avión en pleno vuelo. El comunicado de su representante y en qué estado se encuentra Blair tras su arresto.

{{{htmlAmp}}}

Según información de TMZ, Blair propinó un puñetazo a una azafata y mordió a otra tras intentar abrir la puerta del avión en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York. Según reveló su representante, la conducta de la actriz fue provocada por una "emergencia médica".

La policía fue notificada del altercado y esperó junto a las puertas de embarque para intervenir inmediatamente después del aterrizaje, deteniendo a la actriz y trasladándola a un hospital para evaluar su estado. Las dos azafatas habrían resultado heridas, y una de ellas tuvo que recibir atención médica en un hospital.

"Selma sufrió una emergencia médica que provocó la supuesta conducta", anunció su representante a Variety tras el incidente. "Al aterrizar, recibió asistencia médica inmediata y, en estos momentos, se encuentra estable", señaló. Además, el medio corroboró la información de TMZ poniéndose en contacto con la Autoridad Portuaria de Nueva York, que confirmó la identidad de Blair. El FBI se encuentra actualmente investigando el incidente, según anunció Variety citando a una fuente cercana.

"Delta tiene tolerancia cero con las conductas indisciplinadas o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y de la tripulación es siempre lo primero", precisó en un comunicado un portavoz de Delta Air Lines, la compañía responsable del vuelo en el que tuvo lugar el altercado, según dispuso Variety. A pesar del caos a bordo, el avión aterrizó sin complicaciones en el aeropuerto John F. Kennedy aproximadamente a las 23:00 horas, antes de lo previsto. Por otra parte, Blair quedó libre bajo fianza.

Un antecedente inquietante en la vida de Selma Blair

No es la primera vez que Blair protagoniza un altercado en un avión. En 2016, dos enfermeras tuvieron que reducirla tras sufrir un arrebato mientras viajaba con su expareja y su hijo de cuatro años. La actriz asoció su conducta a haber mezclado por accidente su medicación con alcohol. "Eso me hizo perder el conocimiento y decir y hacer cosas de las que me arrepiento profundamente", aseguró Blair tras el conflicto, según recogía la BBC.