La actriz Halle Berry fue denunciada por abuso fìsico a su hijo de 12 años

La actriz estadounidense Halle Berry enfrenta una denuncia luego de conocerse que su expareja Olivier Martínez solicitó una orden de restricción de alejamiento temporal contra ella, tras un presunto hecho de abuso físico de la actriz a su hijo en común, Maceo, de 12 años.

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De acuerdo a información de medios internacionales, el actor francés alegó que Halle Berry le causó "angustia emocional y mental debido al maltrato físico de nuestro hijo menor, Maceo", lo que detalló en un documento presentado en la Justicia. En el escrito, Martínez afirma que el “el incidente de abuso más reciente” fue el pasado sábado 26 de septiembre de 2026 y que la actriz “abusó físicamente de nuestro hijo, Maceo, saltando sobre él, rodeándole el cuello con las manos y estrangulándolo”.

“Sostengo que ha habido otros casos de abuso en los últimos años”, dijo Martínez en los documentos judiciales. El actor también presentó una conversación con Berry como prueba de lo sucedido. La charla entre ellos inició luego de que el menor se comunicara con él para que lo venga a retirar antes de lo previsto. Cuando Olivier le consultó sobre su opinión, ella dijo: "No, no estoy de acuerdo. ¿Quiere pelearse con su madre? ¿Qué clase de niño estamos criando?".

Al día siguiente, el domingo 27 de septiembre, Halle Berry le envió un mensaje de texto a Martínez que decía: “Me comuniqué con Maceo y le pedí hablar con él. Sé que crees que él toma sus propias decisiones, pero te agradecería mucho que lo animaras a hablar conmigo hoy”. “Me siento fatal por lo que pasó anoche, y sé que él también”, continuaba la actriz, aparentemente haciendo referencia al hecho.

Qué respondió Halle Berry

Halle Berry no emitió declaraciones al respecto, pero su abogada Marina Beck sostuvo que la demanda "carece por completo de fundamento". “Decir que esta demanda carece por completo de fundamento y es deliberadamente engañosa sería quedarse corto”, remarcó.

“Afortunadamente, Halle está acostumbrada a este tipo de conducta escandalosa por parte del Sr. Martínez y, aunque está profundamente apenada, no permitirá que esto la disuada de luchar por los mejores intereses de Maceo y brindarle el amor y el apoyo que necesita”, agregó.