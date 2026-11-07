Actividades en la Marcha del Orgullo 2027: homenaje a Madres y shows de música con cierre de María Becerra

La Ciudad de Buenos Aires se viste de colores este sábado 7 de noviembre para celebrar la 35ª edición de la tradicional Marcha del Orgullo LGBTINB+. Bajo las consignas "¡El orgullo al poder!", "¡El odio al carajo!" y "Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia", miles de personas se movilizan en una jornada histórica que busca visibilizar los reclamos de la comunidad y celebrar la diversidad en las calles porteñas.

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Las actividades oficiales comenzaron temprano en la zona de Avenida 9 de Julio, Lima y Cerrito con la apertura del Paseo del Orgullo y la tradicional feria de emprendimientos. A partir de las 11, la música y el arte se apoderaron del Escenario Nadia Echazú, ubicado en la intersección de Lima y Avenida de Mayo, sirviendo como preámbulo artístico para la gran concentración de las organizaciones civiles.

A diferencia de ediciones anteriores, el operativo de tránsito y logística modificó el punto de partida habitual en Plaza de Mayo. La concentración principal y la partida de las carrozas se trasladaron al eje de la Avenida 9 de Julio y Avenida Belgrano, desde donde la columna humana comenzó su desplazamiento masivo a través de la Avenida de Mayo en dirección hacia la Plaza de los Dos Congresos.

La jornada también cuenta con una fuerte impronta de memoria y activismo político: a las 14 se concentraron las agrupaciones de la Línea Histórica, quienes programaron homenajes y reconocimientos especiales a figuras de los derechos humanos como Taty Almeida y las Madres de Plaza de Mayo, antes de iniciar su propia movilización hacia el parlamento para la lectura del documento oficial.

El cierre de la manifestación promete ser un verdadero festival masivo frente al Congreso de la Nación en el Escenario Carlos Jáuregui. Con el inicio de los espectáculos centrales previsto para las 18, la gran atracción de la noche será la presentación estelar de María Becerra, quien compartirá el line-up con reconocidos artistas como La Joaqui, Tita Print, Six Sex y K4OS, coronando una jornada de fiesta y reivindicación.

La Marcha del Orgullo tendrá actividades políticas y artísticas.

Fiesta Polenta, presente en la Marcha del Orgullo de la mano de Mocha Celis

En la antesala de la 35° Marcha del Orgullo en Buenos Aires, la fiesta Polenta y la Asociación Civil Mocha Celis sellaron una alianza para convertir el espacio público en un punto de celebración y reclamo por los derechos de las diversidades sexogenéricas. La iniciativa busca potenciar la visibilidad de la comunidad travesti, trans y no binaria en una jornada clave para la agenda cultural y social de la ciudad.

El acuerdo pone de manifiesto el trabajo territorial y socioeducativo que lleva adelante la organización pionera, en un contexto donde la expectativa de vida del colectivo trans continúa fijada en los 35 años. A través de programas de acompañamiento integral, la institución registra más de 6.000 atenciones dedicadas a la gestión del cambio registral, salud mental, trámites migratorios y asistencia legal.

En el plano educativo y laboral, el Bachillerato Popular Mocha Celis alcanzó la graduación de 27 estudiantes como peritos auxiliares en desarrollo comunitario, al tiempo que impulsó la apertura de la Escuela Primaria Flavia Flores y la formación profesional de 170 egresados. Asimismo, la articulación contempla la mitigación de la vulnerabilidad económica mediante el programa Teje Solidario, que distribuye de forma mensual módulos alimentarios a 600 personas, en su mayoría mayores de 40 años. En materia de inserción en el mercado de trabajo formal, la entidad mantiene una base de empleo que supera los 900 perfiles activos y promueve la vinculación con medio centenar de empresas aliadas, logrando la incorporación efectiva de 40 trabajadores en el sector privado.